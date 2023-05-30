Миротворческую операцию в Приднестровье будут изучать

Елена Острякова .  
30.05.2023 22:33
  (Мск) , Москва
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Дзен, Конфликт, Кризис, Молдова, Общество, Политика, Приднестровье, Россия, Скандал, Спецоперация


Центр изучения миротворческой операции будет открыт в Приднестровском госуниверситете.

Об этом сообщает телеканал ТСВ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Центр изучения миротворческой операции будет открыт в Приднестровском госуниверситете. Об этом сообщает телеканал ТСВ,...

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«У университета накоплено много материалов, которые позволили бы провести уже на академической площадке изучение этого вопроса», – сказал ректор ПГУ Владислав Соколов.

Инициатива была озвучена на конференции «Россия и мир: диалоги-2023. Цели и ценности», которая прошла сегодня в Тирасполе. Ее участники сошлись во мнении, что приднестровская миротворческая миссия самая эффективная в мире, однако молдавские власти упорно пытаются ее разрушить.

«К сожалению, мы видим, что власти Молдовы, официальный Кишинев – пытаются дискредитировать миротворческую операцию и не чураются ничего. Мы видим, что со стороны Молдовы идет переписывание истории миротворческой миссии», – сказал депутат Госдумы РФ Артем Туров.

Участники конференции отметили, что переговорный формат «5+2» уже практически разрушен, встречи не проводятся уже 4 года. Также не встречаются лидеры Приднестровья и Молдовы.

«Ключевой аспект в отношениях между Кишиневом и Тирасполем – это сохранение региональной безопасности, чтобы система региональной безопасности не подвергалась испытаниям и находилась в режиме, который гарантирует всем нам в будущем возобновление полноценного переговорного процесса», – сказал приднестровский политолог Сергей Широков.

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