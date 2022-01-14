Миротворцы ОДКБ отработали в Казахстане десантирование на Украину, – прогноз

Россия на примере Казахстана показала, как может навести свой порядок в дестабилизированной стране.

Об этом в эфире интернет-канала Polliteka заявил украинский политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Романенко, контингент миротворцев ОДКБ может стремительно десантироваться на охваченную беспорядками Украину.

«Хаос будет накрытым столом для россиян, поскольку они будут говорить: «Смотрите, они не могут ничего решить, они не способны управлять, давайте-ка мы тут проведем миротворческую операцию».

И вот, на Казахстане они это все продемонстрировали, как это работает. Просто разыгранная как по нотам спецоперация на раз-два. За несколько дней устроили кровавый спектакль и в Женеве показали Западу, что мы свою сферу влияния контролируем, и установили более лояльный политический режим в Казахстане, поскольку Токаев сейчас отодвигает Назарбаева, который больше маневрировал между различными геополитическими игроками. И свое влияние усилили, потом в экономику будут больше заходить и так далее, и так далее.

Смотрите, все на наших глазах разворачивается, не нужно что-то придумывать. Зачем мы фантазируем все время, самообманываемся, как нам все время втюхивал Петр Алексеевич, а сейчас Владимир Александрович», – заявил Романенко.