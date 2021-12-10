«Миротворцы ОДКБ в Донбассе и зачистка радикалов» – в Киеве продолжают мечтать об адекватной незалежной Украине

10.12.2021  21:19 (Мск), Москва,
Владимир Гладков.  
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Война, ВСУ-убийцы, геноцид, Дзен, Донбасс, нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Для принуждения Киева к выполнению Минских соглашений в Донбасс должны быть введены миротворцы одной из стран ОДКБ.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил собкор радиостанции «Вести ФМ» на Украине Владимир Синельников, передает корреспондент «Политнавигатора».

Для принуждения Киева к выполнению Минских соглашений в Донбасс должны быть введены миротворцы одной...

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«Введение миротворцев ОДКБ в Донбасс – это положительный фактор, который будет гарантировать выполнение Минских соглашений. Потому что официальному Киеву доверять нельзя – это люди, которые никогда не держат своего слова, для них обман – это норма. Нужны реальные гарантии.

Если будут выполнены Минские соглашения, то завершение войны будет выглядеть следующим образом – Донбасс получает реальную автономию, украинские военные преступники привлекаются к ответственности за преступления, которые они совершили против мирных жителей Донбасса. Других вариантов просто не существует», – сказал он.

Владимир Синельников подчеркнул, что этот сценарий подразумевает полную зачистку киевского истеблишмента и политическое перерождение Украины.

«Есть такие ситуации, когда существует реальная независимость, даже при условии номинального вхождения куда-то. Автономия Донбасса будет настолько мощной, что она полностью удовлетворит и защитит права граждан Донбасса. И я не думаю, что возникнет потребность в каком-то дополнительном референдуме.

Вопрос в другом – как это повлияет на внутреннюю ситуацию на Украине. Это, во-первых, окончание диктаторского режима, который существует сейчас. И вопрос об ответственности украинских политиков за совершенные ими преступления.

Если это состоится, то произойдёт полная зачистка нынешней так называемой элиты Украины, поскольку она вся вовлечена в преступления против мирных граждан. И это полностью изменит облик Украины», – добавил собкор «Вести ФМ».

Он добавил, что для этого придётся посадить в тюрьму несколько тысяч человек, которые терроризируют Украину – несколько десятков политиков и радикалов.

«Не совершавшие тяжких преступлений вполне могут быть амнистированы. Более того, это даже выгодно, потому что если привлекать к ответственности всех, то это создаст мощное сопротивление.

Лучше выделить наиболее активную и агрессивную часть, их нейтрализовать, а остальные успокоятся. По-моему, это приемлемая цена за мир», – резюмировал Синельников.



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