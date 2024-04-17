Миротворцы уходят из Карабаха. Считать ли это поражением России?

В среду начался досрочный вывод российских миротворческих сил из Нагорного Карабаха, о котором первыми сообщили азербайджанские СМИ, а затем известие подтвердил и Кремль. Таким образом поставлена окончательная точка в истории с размещением в этом регионе контингента ВС РФ, пробывшем там неполные четыре года.

Собственно, такое совместное российско-азербайджанское решение является логичным, так как после ликвидации Нагорно-Карабахской республики (НКР) и ухода оттуда местного армянского населения миротворцам уже попросту некого защищать.

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Напомним, что в 2020 году, после кровопролитной 44-дневной войны в Нагорном Карабахе, в соответствии с трехсторонним соглашением, подписанным лидерами Армении, Азербайджана и России, в регионе был размещен российский миротворческий контингент. Миротворцы были дислоцированы вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, и должны были находиться в зоне конфликта до 2025 года.

Но, как мы знаем, в октябре 2022 года в Праге Никол Пашинян по просьбе западных политиков подписал декларацию, в которой признал принадлежность территории НКР за Азербайджаном, в связи с чем миротворческий контингент сразу же оказался в подвешенном состоянии. В мае 2023 года на своей пресс-конференции Пашинян еще раз подтвердил своё прежнее решение по Арцаху, чем развязал руки Баку для осуществления силового захвата.

В сентябре 2023 года Азербайджан предпринял силовую операцию против Нагорного Карабаха, в результате чего большая часть армянского населения была вынуждена покинуть свои дома. Около 120-ти тысяч человек стали тогда беженцами, и на данный момент уже треть из них покинули территорию самой Армении, посчитав, что руководство страны предало их.

Телеканал Минобороны РФ «Звезда» опубликовал достаточно драматические кадры досрочного вывода контингента миротворцев. Передислокация осуществляется в рамках двусторонних договоренностей между Москвой и Баку. Ранее миротворцы покинули пост у монастыря Дадиванк в Кельбаджарском районе, который теперь находится под охраной азербайджанской полиции.

Подтвердил свдения о досрочном выводе контингента и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. До этого СМИ проинформировал о совместном решении лидеров России и Азербайджана помощник азербайджанского президента Хикмет Гаджиев.

И такое соглашение между Москвой и Баку никого не должно удивлять, так как после признания Ереваном принадлежности Карабаха Азербайджану, все детали по поводу дальнейшего нахождения российских военных могут согласовываться только с азербайджанской стороной. И это современные реалии и соответствующая реакция на них.

Конечно, ликвидация Арцаха и политика нынешнего руководства Армении, ведущая к ликвидации суверенитета и даже самой государственности, ухудшила позиции России в регионе, в котором пытаются усилить своё влияние Запад и Турция. Но это вовсе не повод говорить об окончательном поражении или проигрыше Москвы, так как борьба за Южный Кавказ, как и за всё постсоветское пространство еще продолжается, при этом с новой силой.

Причины ухода миротворцев предельно ясны, и данный акт – лишь производная от происходящих процессов по периметру российских границ, и он отнюдь не означает завершения всей игры. К такому выводу приходит и политолог Сергей Маркедонов, который считает, что после этого придётся перегруппировываться для защиты собственных интересов.

«Уход российского контингента – следствие значительных изменений на Кавказе. Впрочем, и не только в этой части постсоветского пространства, но и в Евразии в целом. Москва сталкивается с растущей конкуренцией и конфронтацией, ее эксклюзивной роли и доминированию брошен вызов», – отмечает Маркедонов.

Такое завершение истории с Арцахом еще раз показывает всем предательскую и антинародную сущность нынешней компрадорской правящей армянской элиты, которая преднамеренно сдала непризнанную республику в расчёте этим договориться с Баку, затем выйти из ОДКБ, выдворить российские войска и пограничников уже с собственной территории и стать «перекрёстком мира» в интересах ЕС и США. Но, как видим, этого уже для азербайджанской верхушки недостаточно, и вслед за этим Ереван только продолжит терять свои территории и дальше.

И собственно, этот досрочный вывод миротворческого контингента – серьезный звоночек как раз для пашиняновской клики, так как демонстрирует, пусть и косвенно, реальное отношение Москвы к руководству Армении. Ведь отказ от ОДКБ и формирование фронды внутри ЕАЭС снова полностью развязывает руки Азербайджану, но теперь сама Армения, лишившись гарантий безопасности, может разделить судьбу сданного ранее Арцаха.

Понимают это и патриотически настроенные политики, которые, правда, отмечают тот факт, что прозападная пропаганда настолько промыла сознание местных армян, что те не готовы сейчас подняться на защиту своих исконных национальных интересов, даже после того, как войска миротворцев покидают уже насовсем территорию Карабаха.

Эту ситуацию прокомментировал для «ПолитНавигатора» координатор Антинацистского фронта Армении Айк Айвазян, фактически подтвердив наши выводы.

«Миротворцы России находились в Нагорном Карабахе на основе заявления от 9 ноября 2020 года, и правовое обоснование их нахождения было связано с этим документом. Поскольку руководство Армении сделало всё, чтобы это соглашение не было реализовано и, более того, признало Нагорный Карабах частью Азербайджана, что серьезным образом изменило условия. То есть когда это заявление подписывалось, то предусматривалось, что статус Нагорного Карабаха должен быть оставлен на будущее. Вокруг этого всё и строилось. Так как исполнение соглашения от 9 ноября 2020 года фактически провалилось при вмешательстве западных так называемых «партнёров», то возникла ситуация, когда Азербайджан получил легитимное право решить вопрос так, как он решил его в прошлом году. В связи с этим получается, что миротворцы в Нагорном Карабахе уже не нужны. То есть, в целом Армения отвергла предложения России – и не только власти, но в целом широкий круг политических сил. В связи с эти в республике не было широкой поддержки среди населения данного заявления. Соответственно, этим воспользовались на Западе и склонили общественное мнение против соглашения в целом».

На вопрос о том, как этот вывод контингента российских миротворцев будет воспринят внутри армянского общества, Айк Айвазян отметил, что в стране нет критической массы, которая могла бы отреагировать каким-то образом на подобное событие.

«Часть населения это воспримет болезненно, но к сожалению, не будет той критической массы, которая будет способна как-то повлиять на ситуацию. В общем достаточно поздно что-либо менять, так как то, что произошло уже произошло. В связи с этим не думаю, что будут какие-то волнения в Армении. Раз уж пропаганда смогла убедить большинство населения в том, что не нужно сопротивляться, то, если этого не случилось три года назад, два года назад, то вряд ли это случится сейчас», – подытожил политик.