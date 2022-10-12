Миротворец ЕС помочился рядом с сербским военным мемориалом в Боснии

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Жители городка Власеница в Республике Сербской (РС, один из энтитетов Боснии и Герцеговины, БиГ) оскорблены поведением военнослужащего миротворческой миссии ЕС (EUFOR), который справил малую нужду рядом с военным мемориалом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Патруль EUFOR, проезжавший по Власенице, остановился рядом с городским кладбищем, с той его стороны, где находится воинский мемориал с крестом. Рядом расположены могилы бойцов, погибших во Вторую мировую войну, а также в ходе войны 1992-1995 годов, которую в РС называют оборонительно-отечественной.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Из бронированных автомобилей патруля вышли военнослужащие, один из которых помочился в нескольких метрах от кладбища и мемориала. Это оскорбительное поведение европейского «миротворца» было зафиксировано журналистами телекомпании «АТВ».

Все жители Власеницы, среди которых не только сербы, единодушно осудили оскорбительное поведение военнослужащего миссии EUFOR.

«Как человек и как председатель Организации ветеранов Власеницы я потрясен. Любой комментарий здесь был бы излишним, преуменьшением было бы сказать, что это постыдное поведение. Тем более, что его демонстрируют люди из высокоразвитых стран, которые приезжают сюда, чтобы насаждать мир и показывать пример поведения» – говорит Миле Симанич.

«Так ли делают в их странах? Так ли нужно проявлять уважение к людям, перед которыми они хотят показать себя непогрешимыми блюстителями порядка и служить примером? Такие действия уж точно не в пользу этого. Как и интенсивное патрулирование на улицах общин РС, в том числе рядом со школами, которое ничего, кроме волнений среди населения, не принесло» – отметил ветеран Армии Республики Сербской.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в апреле 2022 года ЕС усилил свою военную миссию в БиГ дополнительными 500 военными, доведя его общую численность до 1,1 тысячи. Подкрепление прибыло из Словакии, Румынии, Австрии и Болгарии.