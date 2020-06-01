«Миротворец» Зеленский убивает детей Донбасса вдвое чаще Порошенко – юрист

01.06.2020, Киев, Игорь Петров

Украинская сторона при президенте Владимире Зеленском не только ничего не делает для выполнения Минских соглашений, она еще и вычеркивает из документов пункты о недопущении диверсий и наступления, а ВСУ убивает мирных жителей, в том числе и детей, вдвое чаще, чем при Порошенко.

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявила юрист Елена Лукаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Украина вычеркнула из Минских документов, сама украинская сторона, пункт о недопущении диверсий (я цитирую документ для Нацрады) и наступления на Донбассе. То есть, планируются диверсии и наступление… или как понимать это?

Совсем недавно ЮНИСЕФ, детский ЮНИСЕФ распространил свой отчет по детям при «президенте мира». При «миротворце» Зеленском и его СБУ и вооруженных силах – вдвое увеличилось количество смерти детей. Дословно: «только за первую неделю мая зафиксировано 6 смертей, это вдвое больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отмечают в фонде ЮНИСЕФ».

Я просмотрела, где были эти смерти – эти все смерти были на неподконтрольной территории. Это были детки 5, 7, 10 лет, 17 лет девушка. Это было в Курганке, Александровке, под Горловкой это было. Скажите, вы верите, что жители неподконтрольных территорий сами стреляли в своих детей? И, в частности, попали в 10 школу на окраине Горловки. Вы серьезно в это верите?

И, «миротворец» Зеленский, это кто убил этих детей? Факты известны, зафиксированы международными структурами. Чего молчим, миротворец? За год президентства Зеленского не написана ни одна строчка ни одного закона в реализации Минских соглашений. Ни одна строчка, ни одного закона. Его непонятная группа на переговорах вычеркивает пункт о недопущении диверсий. Он с декабря не реализовал ни один пункт коммюнике Нормандского формата.

Я не жду при нем мира, и я хочу сказать: Донбассу некуда возвращаться. Некуда возвращаться. Куда им возвращаться? В идеологию Вятровича и Шмыгаля, которая связана с уничтожением социально-гуманитарных экономических прав? И я хотя бы прошу «миротворца», чтобы перестали стрелять в детей.

Он на своей пресс-конференции говорит: не трогайте моих детей, не трогайте мою семью, они несут только добро. А эти дети, убитые при Зеленском, они что несли?», – риторически резюмировала Елена Лукаш.