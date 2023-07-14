Мировая Сеть стала свидетелем расстрела мирных граждан укронацистами под Угледаром

Владимир Гладков .  
14.07.2023 19:56
  (Мск) ,  Москва
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Военные преступления, Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Подразделение ВСУ при попытке взять лесопосадку в «серой зоне» расстреляло и разграбило гражданский автомобиль с мирными жителями.

Видеозапись с преступлением появилась в телеграм-канале «Green zone» и уже разошлась по мировой Сети, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подразделение ВСУ при попытке взять лесопосадку в «серой зоне» расстреляло и разграбило гражданский автомобиль...

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На канале сообщается, что на участке фронта юго-восточнее Угледара группой спецназа ВС РФ было замечено подразделение противника численностью пять человек пехоты и украинский бронеатомобиль «Козак». Таким составом противник выдвинулся к лесопосадке в серой зоне, видимо, намереваясь её занять.

Пока на засевшую в «зелёнке» группу неонацистов наводилась российская артиллерия, поблизости показался гражданский автомобиль с двумя мирными жителями. Заметить за густыми кронами спрятавшихся боевиков, тем более из движущийся машины, было крайне сложно. Однако, как только проезжающая мимо машина поравнялась со спрятавшимися в посадке бандеровцами, они открыли огонь на поражение.

После расстрела мирных жителей в упор, неонацисты вытащили из автомобиля два мёртвых тела, которые были брошены в ближайших кустах, обыскали транспортное средство, забрали какие-то вещи, и попытались скрыть следы преступления в посадке.

Тут уж начала работу подоспевшая российская артиллерия (судя по всему, били из пары миномётов). Бандеровцы сразу попрыгали в «Козак» и сбежали.

«Так как ситуация произошла в «серой зоне», провести досмотр местности, по крайней мере, нашими силами, пока не представляется возможным.

К сожалению, ввиду активно изменяющейся обстановки на фронте, на многих участках линии боевого соприкосновения до сих пор не налажена работа по эвакуации мирного населения, в результате чего гражданские лица вынуждены рисковать подобным образом», – сообщили в телеграм-канале.

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