Мировое большинство не поддерживает Украину – киевский военный эксперт

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Большинство стран мира не поддерживают Украину, в них же проживает и большинство населения планеты.

Об этом в эфире видеоблога «Дикий livе» заявил украинский военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Старикова, сейчас конфликт может быть эскалирован, но осенью возможна развязка на основе сложившихся реалий.

«Если осенью не будет решения мирового, связанного с российско-украинской войной, то эскалация пойдёт по нарастающей. Она и сейчас идет по нарастающей – я так думаю, август-сентябрь будут очень жаркие и кровопролитные бои. А по результатам уже мир будет принимать (решение). Ну, здесь я бы разделил – 50 стран помогают Украине, союзники Украины, где-то полтора миллиарда человек, а 6,8 миллиардов находятся на позициях нейтралитета, так называемый глобальный юг. Поэтому Китай, Индия, Саудовская Аравия, Бразилия, Латинская Америка – я посчитал, в Африке 54 страны, из них только 4 страны, которые полностью отстранились от России. Остальные – сочувствуют, нейтрально голосуют, а в основном – за Россию», – заключил Стариков.