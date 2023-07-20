Мировое большинство не поддерживает Украину – киевский военный эксперт

Анатолий Лапин .  
20.07.2023 20:41
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Восток, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Большинство стран мира не поддерживают Украину, в них же проживает и большинство населения планеты.

Об этом в эфире видеоблога «Дикий livе» заявил украинский военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Большинство стран мира не поддерживают Украину, в них же проживает и большинство населения планеты....

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По словам Старикова, сейчас конфликт может быть эскалирован, но осенью возможна развязка на основе сложившихся реалий.

«Если осенью не будет решения мирового, связанного с российско-украинской войной, то эскалация пойдёт по нарастающей. Она и сейчас идет по нарастающей – я так думаю, август-сентябрь будут очень жаркие и кровопролитные бои. А по результатам уже мир будет принимать (решение).

Ну, здесь я бы разделил – 50 стран помогают Украине, союзники Украины, где-то полтора миллиарда человек, а 6,8 миллиардов находятся на позициях нейтралитета, так называемый глобальный юг. Поэтому Китай, Индия, Саудовская Аравия, Бразилия, Латинская Америка – я посчитал, в Африке 54 страны, из них только 4 страны, которые полностью отстранились от России. Остальные – сочувствуют, нейтрально голосуют, а в основном – за Россию», – заключил Стариков.

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