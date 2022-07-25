Мировое производство микросхем теперь будет критически зависеть от России, а не Украины

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Россия запустит производство высокочистого неона в объемах, позволяющих обеспечить 25% мировых потребностей этого газа, используемого в производстве микросхем. Таким образом, будет замещена доля украинских предприятий, остановивших работу в условиях боевых действий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В следующем году нарастим производство до 180 тысяч кубометров. Мы сможем обеспечить практически четверть мировых потребностей. По сути, мы заместим объёмы, поставлявшиеся ранее двумя украинскими предприятиями, которые сейчас не функционируют», – сообщил сегодня на совещании вице-премьер Денис Мантуров.

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Справка «ПолитНавигатора»: Неон задействован в лазерных установках, используемых при производстве микросхем – процессоров, контроллеров и т д. Они, в свою очередь, применяются в автомобилях, смартфонах, компьютерах и другой технике. На Украине поставками газа для производства полупроводников, занимались предприятия «Криоин» (Одесса) и «Ингаз» (Мариуполь).

Президент РФ Владимир Путин обратил внимание, что Россия до недавнего времени, обладая 30 процентами мировых запасов сырья, занимала «всего лишь один процент в международных поставках этого газа на мировые рынки».

Мантуров сообщил, что это не все новости для «иностранных партнёров».

«Среди других высокочистых газов в мировой электронике и космической отрасли также востребованы криптон и ксенон. В России производится 16 процентов [сырья] для выработки этих газов, и около половины раньше уходило на переработку за рубеж. При этом загрузка российских производителей чистого криптона и ксенона не превышала и 30 процентов. Теперь мы будем перерабатывать всё внутри страны, используя ограничения на вывоз сырья и самих инертных газов. А на внешние рынки по решению Правительства будем поставлять только конечную продукцию после рассмотрения соответствующей просьбы от наших зарубежных партнёров. Поэтому мы ждём от них заявок и будем готовы оперативно рассматривать», – сказал вице-премьер.