Мировое сообщество может не признать итоги выборов президента Молдовы – Ирина Влах

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Экс-башкан Гагаузской автономии и вероятный кандидат в президенты Республики Молдова Ирина Влах обратилась к спикеру парламента Молдовы Игорю Гросу с требованием незамедлительно распустить Центральную избирательную комиссию.

По словам Влах, ЦИК состоит исключительно из членов и сторонников партии «Действие и солидарность», поэтому не способен организовать свободные и честные выборы в стране.

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«Это говорит не только молдавское общество, но и внешние партнеры страны. После местных выборов в прошлом году Бюро ОБСЕ открытым текстом вам сказало: гарантия честных выборов президента – это новый состав Центральной избирательной комиссии», — отметила Ирина Влах в своём видеообращении.

По её словам, ни одна власть в Молдове до сих пор не получала столь чётких предупреждений и строгих рекомендаций.

«Таким образом, уже и внешние силы констатируют, что ситуация с ЦИК в Молдове хуже, чем когда-либо, и рекомендации БДИПЧ/ОБСЕ следует рассматривать как желтую карточку, за которой сразу же последует красная», – подчёркивает Ирина Влах.

Экс-башкан Гагаузии опасается, что впервые за свою историю Молдова может столкнуться с тем, что все мировое сообщество, причём как на Западе, так и на Востоке, – не признает итогов молдавских выборов. При этом она призвала молдавские власти не рассчитывать на чрезмерную благосклонность западных партнёров под прикрытием евроинтеграции.

«Не стоит возлагать надежд, что на данный момент у вас относительно хорошие отношения с некоторыми партнерами по развитию. Не рассчитывайте и на то, что вам удастся прикрыться лозунгом о европейской интеграции. Партнёры по развитию не раз доказывали, что для них существуют красные линии, которые нельзя пересекать. Они не прощают даже своих лучших кишинёвских друзей. Не буду называть имён, но вы поинтересуйтесь у тех, кто раньше руководил страной и у кого были хорошие отношения с партнёрами, почему те в один прекрасный момент от них отказались», – резюмировала Ирина Влах в своём обращении к спикеру молдавского парламента.