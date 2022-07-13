Мировой голод откладывается: сегодня в Стамбуле пройдут переговоры об экспорте украинского зерна

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Новости Украины

Сегодня в Стамбуле состоятся переговоры украинских и турецких представителей относительно навигации в Черном море. После этого состоится встреча между Украиной, Турцией, ООН и Россией на которой обсудят открытие морских коридоров для экспорта украинского зерна.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

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«Там запланирована встреча украинских и турецких представителей. После этого состоится расширенная встреча между Украиной, Турцией, ООН и РФ, на которой должны обсуждаться вопросы функционирования морских коридоров для экспорта зерна. Вопрос разблокирования экспорта украинского зерна должен решаться под эгидой ООН. Генсекретарь Антониу Гутерриш вовлечен в этот процесс, мы благодарны ему за это», — отметил украинский чиновник.

Разблокирование украинских портов Ермак назвал «одной из ключевых составляющих глобальной продовольственной безопасности».

Со своей стороны Минобороны Турции подтвердило факт сегодняшней встречи в Стамбуле делегаций Турции, Украины, России и ООН для поиска решения «зерновой проблемы».

«Анкара выстроила свой внешнеполитический курс так, чтобы все наблюдали за ростом ее влияния. Смотрели со стороны, как Турция ненавязчиво, но довольно умело меняет баланс сил в регионе и даже мире. Анкара планирует быть центральным игроком не только в отношениях России и Запада – она смотрит шире», – считает эксперт Владимир Аватков.

Аватков полагает, что сегодняшние переговоры по зерну являются «пробой сил» накануне предстоязих через неделю переговоров в Тегеране между главами Турции, России и Ирана Эрдоганом, Путиным и Раиси.

«Турция формирует повестку дня, вечера и даже ночи – «у дел» круглосуточно», – добавил эксперт.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью испанской газете El Pais выразил уверенность в том, что Украина и Россия находятся «в двух шагах» от достижения соглашения по вопросу экспорта зерна.

Ранее Военно-морские силы Украины сообщили о том, что «Восемь иностранных судов впервые с начала полномасштабного вторжения России зашли в украинские порты под погрузку зерном».

Сообщается, что зерно вывезут через речные порты канала Дунай-Черное море. Все грузовые суда в целях безопасности будут сопровождать военные корабли.

Перешедший на сторону РФ украинский политик Олег Царев считает неоправданными заявления Киева о том, что разблокирование зерна стало возможным благодаря тому, что Украина вернула контроль над островом Змеиный. По его словам, это – очередной жест доброй воли со стороны руководства РФ для создания позитивного фона переговоров.

«Это совершенно несвязанные между собой события. При желании вооруженные силы РФ могли бы уничтожать все корабли в акватории Чёрного Моря и рядом с ней и без острова Змеиный. Украинская пропаганда специально делает акцент на острове ради того, чтобы поднять значимость того, что российские вооружённые силы покинули остров».

Политобозреватель националистических взглядов Егор Холмогоров выступает против переговоров в принципе.

«Оптимальное решение «украинской зерновой проблемы» состоит в том, чтобы выявить все точки массированного хранения экспортного зерна на Украине и уничтожить их ракетно-артиллерийскими ударами. Тем самым зерновая проблема будет разрешена», – пишет он в Телеграм.

А авторы телеграм-канала «Рыбарь» опасаются, что под видом экспорта зерна на Украину все таки будут провозить оружие не опасаясь какого-либо контроля с российской стороны.

«Уже восемь судов прошли через дунайское горло Быстрое и загружаются украинским зерном. Можно было бы только порадоваться тому, что «жест доброй воли» в виде оставления острова Змеиный сработал и мировой голод вроде как откладывается. Да только вся проблема в том, что корабли из той же Румынии на Украину гонять порожняком невыгодно. И это работает в обе стороны: зерно, при желании, можно вывезти и по железным дорогам (что, собственно, делалось и так). В итоге, на кораблях, отправляющихся за зерном, с высокой долей вероятности доставляют оружие, боеприпасы, запчасти и элементы военной техники. По информации местных жителей, мост в Затоке восстановлен и по нему уже ходят поезда. Поэтому перевозить контейнеры с оружием из дунайских портов в центральные области вполне возможно. А «мирные» сухогрузы выступают в качестве идеального прикрытия: всегда можно снова обвинить Россию в попытках уморить мир голодом. Обратно из Украины вывозят ведь не только зерно. Хоть это продовольствие и является чрезвычайно ценным ресурсом, но что мешает совместить приятное с полезным и вывести из Украины нечто куда более эксклюзивное?», – задаются вопросом авторы «Рыбаря».