Мировой кризис – ничто, в сравнении с доморощенным украинским – эксперт

14.01.2020, Киев, Максим Карпенко

Украине не нужно опасаться вероятного мирового экономического кризиса, поскольку страна уже сейчас находится в глубоком кризисе.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экономический эксперт Андрей Новак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, в прошлом году Украина получила самый низкий уровень иностранных инвестиций за все годы независимости и увеличила падение промышленного производства.

«Украине и не надо мирового экономического кризиса, у нас кризис свой. Если прошлый год мы по промышленности заканчиваем конец года с падением промышленности в 7,5%, если мы заканчиваем прошлый финансовый год с распоряжением премьер-министра прекратить все выплаты из бюджета, кроме социальных статей, если местные бюджеты недополучают 10,5 миллиардов гривен по всей стране, то мирового кризиса уже не надо, он уже у нас дома.

Нужно заниматься внутренней экономикой, внутриэкономической политикой, а не искать виновных где-то в мире.

Что у нас такая ситуация потому что, видите ли, мировой кризис возможно будет когда-то, он уже негативно влияет на нас…

Объем прямых иностранных инвестиций за прошлый год – 2,5 миллиарда долларов. Самый низкий объем прямых иностранных инвестиций за все годы независимости Украины.

Для сравнения те же гастарбайтеры только официальными переводами перевели 12,5 миллиардов. Чувствуете разницу?», – резюмировал Новак.