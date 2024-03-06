Мировой расклад меняется не в нашу пользу – паника в британском парламенте

Впервые за последнее поколение существует глобальный вызов западному образу жизни.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», во время слушаний по внешней политике в парламенте Великобритании заявила пэр палаты лордов от Консервативной партии баронесса Филиппа Страуд.

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«Милорды, на недавней встрече Си Цзиньпин сказал Владимиру Путину, что прямо сейчас мы являемся свидетелями изменений: «Подобного мы не видели уже 100 лет». Он имел в виду изменение баланса сил. Это звучит как пафос, но что, если он прав? Сегодняшние дебаты проходят в очень важный момент. Если события 2023 и 2024 годов и говорят нам о чем-то, так это о том, что впервые за поколение существует подлинный глобальный вызов нашему образу жизни на Западе и международному порядку, основанному на правилах. Геополитическая динамика меняется, и мы должны проснуться, если не хотим, чтобы Британия попала под прицел растущей конкуренции между великими державами», – сказала Страуд.

Самой важной встречей прошлого года она называет саммит БРИКС.

«Это собрание – не просто дискуссионная площадка. Его поддерживает Китай, мировая сверхдержава, стремящаяся восстановить баланс геополитической динамики. Чтобы убедиться в этом, посмотрите на три страны: Иран, Россию и Саудовскую Аравию. Экономика Ирана росла быстрее, чем у западных коллег, несмотря на санкции США. Почему? Это потому, что Пекин потреблял 90% импорта иранской нефти в 2023 году и подписал соглашение о партнерстве на 400 миллиардов долларов в 2021 году. ВВП России растет быстрее, чем у любой страны G7. Почему? Это потому, что Пекин сейчас является ее основным партнером по экспорту газа и других сырьевых товаров. Пекин добился того, что санкции против России нанесли Германии гораздо больший ущерб, чем Путину», – возмущается пэр.

По ее мнению, конфликты на Ближнем Востоке и Украине «символизируют сдвиг геополитических тектонических плит», тем более что увеличиваются шансы на «открытие третьего фронта на Тайване или в Южно-Китайском море».

«Если Британия хочет выстоять и быть устойчивой в ближайшие годы, важно, чтобы мы подготовились сейчас. Нашими действиями должны руководить три принципа. Во-первых, мы должны поставить нашу экономику и общество на устойчивую основу. Геополитический риск должен присутствовать в каждом нашем решении. Если это означает направление инвестиций в местные и надежные цепочки поставок, это может быть необходимо. Если это означает увеличение военных расходов, мы тоже должны это сделать. Если это означает корректировку наших целевых показателей по нулевому показателю, чтобы избежать критической зависимости от Китая, то нам также нужно рассмотреть это», – требует баронесса.

Она считает, что Британии необходимо «работать с союзниками, чтобы стратегически расставить приоритеты в поддержании международного порядка, основанного на правилах».

«Если мы этого не поймем и не вложим в это средств, мы передадим порядок, основанный на правилах, странам, которые играют по другим правилам. Наконец, мы должны сделать шаг назад и спросить себя: кто мы такие и что мы строим? Важна уверенность в нашей идентичности и характере как нации. Позволит ли Британия расколоть себя изнутри во время потрясений или мы будем стоять на своем? В начале 20 века мы были устойчивы к кризисам и выходили сильнее с другой стороны. Наши нынешние внутренние слабости и отсутствие уверенности в нашей собственной цивилизации делают нас уязвимыми», – резюмировала Страуд.