Мировой триумф российских талантов

12.10.2020, Москва, Платон Беседин

Опыт, с успехом применяемый в российском хоккее, стоило бы перенести на другие сферы, причем не только спортивные.

К такому выводу в авторской колонке для ПолитНавигатора приходит российский писатель Платон Беседин.

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В России зачастую любят писать, насколько всё у нас плохо. И то развалилось, и это посыпалось, да и вообще – тоска. Вечная русская хтонь. Спорт тут – не исключение. И будем справедливы, для того есть определённые основания. Вечно больной футбол или рухнувший на дно биатлон. Да и реалии в целом.

Однако есть вид спорта, где у нас всё довольно неплохо и даже хорошо. Да, на последнем чемпионате мира Россия взяла лишь «бронзу», уступив в полуфинале – не по игре, а по счёту – финнам. А на чемпионате мира уже молодёжном наши юноши со взорами горящими проиграли в финале – незаслуженно и нелепо – канадцам. Но это были именно что упущенные победы. Играли мы лучше всех.

Да и наша хоккейная лига – КХЛ – доминирует в Старом Свете, фактически не имея конкурентов, а главное – расширяясь и собирая зрителей. Тут, впрочем, в плане не сборных, а лиг – априори невозможно противостоять североамериканской НХЛ. Так вышло исторически – в спорте последние десятилетия всё решают деньги.

Но и тут – в НХЛ в смысле – у нас всё прекрасно. Достаточно сказать, что Лига и её фанаты буквально молятся на великого Александра Овечкина – единственного, избранного, кому под силу переписать рекорды НХЛ. А есть ещё блестящий Никита Кучеров, забивающий и раздающий больше других.

Меж тем сегодня я скажу не о наших суперфорвардах, а о позиции, в которой у россиян не просто всё хорошо, а замечательно и великолепно – речь о вратарях. Как-то так получилось, что наши хоккейные голкиперы стали доминировать в мире. Конкуренции им нет и не предвидится.

Судите сами. Два лучших вратаря на планете прямо сегодня – это Андрей Василевский из «Тампы» и Сергей Бобровский из «Флориды». Сие подтверждают и разнообразные рейтинги, и персональные награды. Причём, если обладатель двух «Везин» (главной награды для вратарей) Бобровский несколько сдал в последнее время, то Василевский постоянно прогрессирует, а его уже ставят в один ряд с Третьяком, Бродо и другими великими.

Лига в целом перенасыщена русскими вратарями. Шестёркин и Георгиев заправляют в «Нью-Йорк Рейнджерс», а Сорокин и Варламов – в другом клубе из «Большого Яблока» «Айлендерс». Или тот же Илья Самсонов, вытеснивший из основы «Вашингтона» когда-то лучшего вратаря Лиги Брэйдена Холтби.

И наконец – впервые с 1991 года в финале Кубка Стэнли играли два голкипера одной национальности (не считая канадцев) – всё тот же великолепный Андрей Василевский и главное вратарское открытие сезона Антон Худобина.

Меж тем экспансия наших отличных вратарей продолжается. И вот уже на драфте под небывало высоким, как для голкипера, 11-м номером выбирают Ярослава Аскарова. Высшее место за прошедшие десять лет!

Как так произошло, что словосочетание «русский вратарь» стало синонимом абсолютного качества в хоккее? Вообще, конечно, вратарь – это наше премиальное. Достаточно сказать, что лучший хоккейный голкипер в истории – Владислав Третьяк, а футбольный – Лев Яшин. Но ведь это было когда?

А уже в новейшее время российский хоккей буквально спасла натурализация казахстанского вратаря Евгения Набокова. И вовсю шли разговоры о том, чтобы выдавать паспорта голкиперам канадским, выступающим в КХЛ. В России стабильно появлялись феноменальные нападающие, крепкие защитники, но вот с вратарями творилась беда.

А потом Владислав Третьяк летом 2006 года предложил ввести налог на иностранных вратарей. Хочешь в команде канадского или шведского, к примеру, голкипера? Плати мзду. Все сначала, ясное дело, возмутились, но после колесо закрутилось. И спортивные школы стали целенаправленно готовить вратарей из своих. Вскоре выяснилось, что и старые, советские, наработки, эффективны, и ребят у нас талантливых в достатке, да и обмен опытом с миром помог. Менее, чем через пять лет российские вратари стали абсолютно лучшими в мире. Да, не одна инициатива Третьяка тут сказалась – она лишь подтолкнула к кропотливой работе, но и финансовые вливания, и традиции, и независимые школы, и агитпроп, и ледяная ширь как поле для тренировки. Но в любом случае результат был дан – Василевский, Бобровский и все-все-все.

К чему эта история? Не только к тому, чтобы мы гордились тем, чем должно гордиться. Но и к тому, что данный хоккейный опыт хорошо бы перенести на многие сферы. Не только в спорте (тем более, что футбол с его искусственным лимитом на иностранцев дал обратные – негативные – плоды), но и на другие области. Да, есть у нас импортозамещение, но одного красивого названия и слоганов мало – надо подходить вдумчиво и чётко. Тогда, уверен, не только хоккейные вратари из России станут лучшими в мире, но и многие другие.

Благо, что талантов на земле русской хватает. Достаточно взглянуть на то, как наши парни и девушки раз за разом побеждают на студенческих и школьных олимпиадах. На том стоим – и стоять будем. На упорстве, воле и таланте.