Мировые цены на нефть усугубляют украинскую инфляцию

Новости Украины

На Украине продолжается рост цен на нефтепродукты. Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По последним данным, с 4 по 7 февраля розничные сети АЗС в Украине повысили стоимость бензина и дизельного топлива в пределах 0,2 – 1,6 гривны за литр. Так, сеть «БРСМ-Нафта» подняла цены на бензины на 45 копеек, на дизельное топливо – на 55 копеек, SOCAR подняла цены на дизельное топливо на 1 гривну за литр, сети «Укр-Петроль», Chipo, «Авантаж 7» повысили цены на бензин и дизельное топливо на 1 гривну, сеть «Овис» – на 1,5 гривны, сети AMIC, KLO, Motto, Нефтек и другие повысили цены на топливо в пределах 0,2-1,6 гривны.

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Отмечается, что этот рост цен стал результатом корректировки стоимости топлив 3 февраля в соответствии с постановлением правительства о предельной торговой наценке.

По словам экономиста Александра Охрименко, рост цен на нефтепродукты неизбежен и повлияет на экономику страны в целом.

«Рост цен на нефтепродукты в Украине связан с ростом цен на нефть во всём мире. Нефтепродукты в Украине в основном импортные, и поэтому в нынешней ситуации падения цен на нефтепродукты в Украине быть не может. Рост будет продолжаться, если цена на нефть в мире продолжит расти. Мы – заложники мировых цен на нефть, своей нефти в Украине мало. В связи с этим дорожают все продукты. Рост цен на энергоресурсы автоматически ведет к росту цен на всё, к ускорению инфляции. Так что инфляция в этом году точно низкой не будет несмотря на все заверения правительства о том, что инфляция взята под контроль. Нет, она не под контролем, и в этом году она будет очень высокой», – сказал экономист в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора».