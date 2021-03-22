Мировые курорты начали борьбу за российских туристов

22.03.2021, Москва, Олег Кравцов

До пандемии и введенных из-за нее ограничений граждане России тратили на отдых за рубежом порядка 35 миллиардов долларов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Российская газета».

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«Зарубежные курорты включились в борьбу за российских туристов, у них будет больше возможностей подобрать подходящий вариант отдыха. Греция готова отменить все ограничения на въезд россиян с 14 мая, Кипр отменяет карантин для них с 1 апреля, Черногория уже ждет туристов из России, вакцинированных «Спутником V», – сообщает издание.

«До пандемии российские туристы ежегодно тратили на зарубежный отдых около 35 млрд долларов. После смягчения ограничений вернуть свою долю этого пирога хотели бы многие страны», – отмечается в публикации.

Примечательно, что Греция, как рассказал посол в Москве Екатерини, готова всем желающим посетить ее россиянам выдать шенгенские визы.

Впрочем, Россия пока возобновила авиасообщение только с 24 странами, из которых собственно туристическими направлениями являются Турция, Греция, ОАЭ, Сейшельские острова, Мальдивы, Танзания, Египет и Куба.

«В любом случае россияне пока не спешат бронировать туры за рубеж, при этом в Крыму и на черноморском побережье Кавказа во многих отелях все места до конца лета уже раскуплены», – подчеркивает «РГ».