Мировые лидеры подтвердили, что проблематику Украины можно закрывать

04.12.2018, Киев, Игорь Петров

Хотя киевская власть ожидала жесткой реакции Запада на задержание украинских кораблей в Керченском проливе, эти ожидания не оправдались.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политический обозреватель Руслан Бизяев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень многие ждали, что Европа введет жесткие санкции в отношении России, как и США. Но этого не произошло. Более того, ведущие мировые СМИ обвиняют Петра Алексеевича в провокации с целью введения военного положения. Следовательно, отсутствие санкций против РФ и заявление Трампа о том, что у него обязательно произойдет встреча с Владимиром Путиным, говорит о том, что Украина не была ключевым вопросом саммита G20 – там обсуждали более глобальные и животрепещущие вопросы – ситуацию вокруг ВТО, китайско-американские отношения”, – сказал эксперт.

При этом он признал, что было сделано много громких заявлений.

“Но в политике главное – действие. Ведущие мировые лидеры подтвердили, что «Северный поток-2» будет строиться. На этом проблематику Украины можно закрывать.

Был визит Гройсмана в Берлин. Ему сказали: ситуация в Керченском проливе – отдельно, «Северный поток-2» – отдельно. Министр иностранных дел Германии пошел еще дальше сказав, что если не будет построен «Северный поток-2», то у Германии не будет возможности поддерживать Украину», – добавил Бизяев.