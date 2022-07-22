Мирсалимова: Суверенитет или объединение – Лукашенко выжидает

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В российском медиапространстве бытует мнение, что Александр Григорьевич Лукашенко всегда был последовательным и принципиальным пророссийским политиком, сторонником единения с Россией. Это, мягко говоря, крайне спорное утверждение.

На заре своей карьеры Лукашенко объявил, что объединение наших стран должно начаться с политического единства. Но именно политическая составляющая была отброшена Минском.

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Союзное государство было заявлено как единое политическое, экономическое, военное, таможенное, валютное, юридическое, гуманитарное, рыночное и культурное пространство.

Ничего из этого до сих пор не выполнено, во многом – «усилиями» именно белорусской стороны.

Напомню, в декабре 2018 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о готовности России реализовать все пункты союзного договора, включая образование единого эмиссионного центра и единой таможенной службы, что позволило бы проводить единую налоговую и тарифную политику, ценообразование и т.д.

Тогда же на совещании по актуальным вопросам сотрудничества Александр Лукашенко отказался называть Россию братским государством, так как в Москве якобы отношения двух стран таковыми уже не воспринимаются. Некоторые эксперты поспешили это обозначить как повышение геополитических ставок.

В январе 2019 белорусский президент сказал, что Россия и Белоруссия «не рассматривают возможность объединения», и даже пригрозил Москве «потерей единственного западного союзника».

Именно тогда глава Белоруссии поручил правительству открыть альтернативную поставку нефти в РБ через порты стран Прибалтики, в обход российских.

Однако открытие российского рынка для белорусских товаров президент Белоруссии трактовал как само собой разумеющееся, как условие союзничества:

«Эти позорные вопросы надо снимать, чтобы они больше никогда не стояли в повестке дня наших переговоров на высшем уровне».

Александр Григорьевич требовал особые газовые цены, публикуя цифры «белорусских потерь за три года от российского налогового маневра в почти $4,5 млрд».

Накануне предвыборной президентской эпопеи в августе 2020 года Александр Лукашенко в очередной раз «повысил ставки», озвучив «потерянные за пять лет Беларусью» $9,5 млрд от дорогих кредитов и «несправедливых цен на энергоресурсы».

То есть, политический вопрос окончательно стал вторичен к экономическому.

Накануне протестов в Белоруссии Лукашенко заявлял о «проблемах с Востока». О сознательном отказе «россиян» поставлять нам гречку. О «вагнеровцах», которые прибыли в страну, «чтобы, вероятно, нанести удар» по Белоруссии. Лукашенко утверждал, что ещё 200 «российских диверсантов» прячутся в белорусских лесах.

Глава белорусского МИДа тогда обвинил российских строителей и сотрудников строящейся АЭС в завозе россиянами в страну ковида…

«Россия превратила братские отношения в партнёрские», – сделал вывод Лукашенко.

Затем последовали сумбурные оправдания, заявления, что мы «снова братья»…

Но и сейчас в Белоруссии можно наблюдать, мягко говоря, странные манипуляции от людей, обличенных властью.

Недавно, 3 июля, в День независимости, в белорусском Жлобине состоялся парад, на котором преподаватели одного из колледжей радостно размахивали сине-жёлтыми украинскими лентами, демонстрируя своё отношение к российской СВО.

И где, скажите мне, «союзная» идеология?

Лидер Чечни Рамзан Кадыров недавно отметил, что во время протестов «Белоруссию, и Казахстан – спасла Россия».

Чем «отплатили» России (номинально – ОДКБ) казахстанские кланы за спасение в январе этого года? Вот-вот. Националистические режимы не склонны к благодарности.

Какова благодарность Белоруссии и её руководства за фактическое спасение страны в период отчаянного положения, когда потребовалось прямое вмешательство российского президента? Состоится ли заявленное 30 лет назад создание «единого политического и экономического государства»?