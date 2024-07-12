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Последнее время в американских СМИ появилось много статей о том, что «русские умело нейтрализуют» сложное оружие, которое США поставляют на Украину.

Об этом американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил в интервью экс-офицеру США Дэниелу Дэвису, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если посмотреть на то, как все эти дорогие виды оружия, которые мы разрабатываем, ведут себя на Украине, это реально тихий ужас. Я потрясен тем, насколько плохо проявило себя это оружие. Русские проделали блестящую работу по его нейтрализации. В Пентагоне говорят об этом. Это не моя риторика – они говорят, что русские искусны в нейтрализации всего этого сложного оружия», – сказал Миршаймер.

Он полагает, что такая же незавидная судьба ждет и американские истребители Ф-16.

«Я смеюсь, когда люди говорят об Ф-16, которые изменят баланс сил. Во-первых, мы собираемся им дать всего пару десятков. У них нет пилотов, которые могли бы летать на них. И нужно много времени, чтобы подготовить первоклассных летчиков-истребителей. И кроме того, как они собираются разместить эти самолеты, чтобы русские их не нашли и не уничтожили?», – недоумевал Миршаймер.