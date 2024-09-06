Миру придется заключать новые «Ялтинские соглашения» с Россией, – Мосийчук

Мироустройству, заложенному на основе «Ялтинских договоренностей», пришел конец. Это произошло еще с развалом Советского Союза, но особо отчетливо необходимость в создании нового миропорядка проявилась с началом СВО.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Василия Апасова заявил бывший депутат Верховной рады, экс-член карательного батальона «Азов», участвовавший в так называемой АТО Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Мосийчука, недавние слова экс-замгоссекретаря США Виктории Нуланд о том, что «новой Ялты» не будет, – это реакция демократов на планы провести такую конференцию в команде кандидата в президенты Дональда Трампа.

«Это была реакция на слухи и планы, которые витают в штабе Трампа. Поэтому я к этому отношусь как к избирательной истории Соединенных Штатов. Но в то же время ситуация следующая – будет ли Ялта? Очевидно, будет, только какой она будет для нас – это другой вопрос. Почему я уверен, что подобная конференция должна произойти – потому что Ялтинские договоренности, мироустройство после распада Советского Союза, особенно сейчас уже, не работает. Мы видим, как институции, которые были созданы во времена Ялты, переговорного процесса, начиная от ООН, Красного креста и всех этих структур, Международный уголовный суд и все – оно обнуляется. То есть, мироустройство, построенное после Второй мировой, обнуляется. И, естественно, миру придется прийти через определенное время к новым правилам, новому мироустройству, новым принципам. Когда это произойдет – я думаю, что попытки это сделать до окончания горячей фазы войны в Украине увенчаются безуспешностью. Нельзя договориться о мироустройстве, кода работают орудия, летят ракеты и гибнут люди. Сначала надо остановить войну, вернуть мир, а потом говорить о мироустройстве», – заявил Мосийчук.