«Миша – два процента» опечален импотентностью российских либералов

27.02.2019, Москва, Максим Карпенко

Российские оппозиционеры-либералы грызутся между собой и не хотят объединяться.

Об этом в эфире финансируемого Госдепом США «Радио Свобода» заявил бывший премьер-министр России, лидер «Партии народной свободы» Михаил Касьянов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Либерал рассказал о нескольких попытках объединить несистемную оппозицию, которые оказались провальными.

«Мы, когда был Борис [Немцов], этим занимались. Первое наше объединение – это был ПАРНАС, наши три организации объединили в одну, после этого мы с ним договорились с другими объединиться. Те усилия, которые мы тогда предпринимали, безуспешны. Я после его гибели также предпринимал такие усилия, вы помните коалицию 15 декабря 15-го года. Потом все это распалось и теперь никто не хочет ни объединяться, даже не хотят координировать усилия”, – сказал политик.

Он признал, что его это все “расстраивает и печалит”.

“Печалит – это мягкое слово, нас это очень расстраивает, потому что ответственность растет с каждым днем, скоро в стране будут перемены – они неизбежны, а оппозиция не готова к этим переменам», – заявил Касьянов.