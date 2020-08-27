«Миша, Вернись». После пересечения границы Саакашвили сразу же арестуют

27.08.2020, Киев, Игорь Петров

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили собирается вернуться в свою страну, но эксперты не верят в реалистичность такого сценария.

Так, на YouTube-канале «Миша Вернись» приводится соответствующее заявление Саакашвили, который говорит о своем возвращении, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«В течение всех этих семи лет не было ни дня, чтобы я не был заинтересован новостями Грузии, и я точно знаю, моя работа на посту президента не была напрасной, и многое из того, что мы создали, до сих пор сохранилось и работает, но в то же время, когда я слышу новости из Грузии, я точно понимаю и знаю, что мы можем жить намного круче, намного лучше и каждый грузин может быть богатым и это у нас получится вместе! Я возвращаюсь!», – цитирует слова Саакашвили канал «Миша Вернись».

«Когда я прибыл в Украину в 2013 году и был здесь, я постоянно участвовал в деятельности моей партии в Грузии. Уверен, что это будет в будущем: где бы я ни был, я всегда буду верным сыном двух дружественных стран – Грузии и Украины.

Я всегда помогу двум своим народам стать еще лучше, еще успешнее.

Это мой долг. Это мой путь. Это моя судьба», – говорится на странице Михаила Саакашвили в Фейсбук.

В телеграмм-канале Михаила Саакашвили есть сообщение о том, что он «включился в предвыборную кампанию» в Грузии.

«Конечно, я активно включился в грузинскую предвыборную кампанию, так как в Грузии, в отличие от Украины, в октябре проводятся Национальные выборы», – говорится в записи от 27 августа.

Правда, Руслан Бортник, директор Украинского института политики сомневается в достоверности информации о возвращении Саакашвили в свою страну.

«Я не вижу логики в возвращении Саакашвили в Грузию. Против него там не просто возбуждены уголовные дел, но и вынесены приговоры. Если он пересечет границу Грузии, его просто арестуют. Я полагаю, что слухи о возвращении Саакашвили в Грузию распространяют его недруги в Украине, которых тут более чем достаточно. Те, кого он оттеснил от президента. Возможно, поводом к этому стало назначение главой «Укрзализници» соратника Саакашвили Владимира Жмака, который при нем занимал пост замглавы Одесской областной государственной администрации», – сказал Бортник в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора».

Владимир Воля, эксперт-международник также настроен скептически.

«Саакашвили арестуют сразу же при въезде в Грузию. Поэтому еще надо убедиться, действительно ли он собирается в Грузию. И зачем. Чтобы быть арестованным? Чтобы Украина за него вступалась на официальном уровне? Сомневаюсь, что это произойдет», – считает Воля.