Мишка Япончик был бы классным депутатом «Слуги народа» – Корнилов

05.08.2019, Москва, Владимир Гладков

Украиной заправляют те же самые бандиты и налётчики, которым закон не писан, что и сто лет назад.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Сегодня столетие гибели Мишки Япончика, знаменитого налётчика с одесской Молдаванки, он же красный командир. И я подумал, а ведь классный был бы депутат «Слуги народа». Профессиональный налётчик, зарабатывал капиталы относительно честным по тем меркам путём, соответственно, сейчас бы продолжал свою деятельность», – отметил эксперт.

«Тут говорили о члене набсовета «Укроборонпрома», четвёртом номере списка партии «Слуга народа» Давиде Арахамия, о миллионере, двести миллионов, говорили, а вы спросили, почему такая нищая страна? Я вам объясню: Давид Арахамия, он же, если не ошибаюсь, в Америке выступал как Дэвид Браун, весь бизнес его зарегистрирован в Бруклине. То есть все эти миллионы, капиталы, налоги – они крутились и крутятся там, в Америке» – заявил Корнилов.

«Он не гражданин Америки, надеюсь?» – уточнил ведущий Владимир Соловьёв.

«Я не знаю. Может быть, но он гражданин Украины в том числе. Но вы же знаете, на Украине это не наказуемо, если он гражданин Литвы – Америки. [Глава набсовета «Укроборонпрома»] Абромавичус даже в нарушении украинского закона продолжает сохранять украинский паспорт, ему уже какую-то должность дал Зеленский, наверняка и в Кабмин введёт, в нарушение украинской Конституции и законов он продолжает оставаться украинским гражданином, а ещё – Литвы. То есть он по идее должен был в течении двух-трёх лет отказаться от гражданства Литвы, согласно украинскому закону о госслужбе, но не сделал этого, и ничего. Это же для других закон», – сказал политолог.

«Я к чему: заметьте, с Арахамия, с Дэвида Брауна Зеленский деньги не требует (во время визита в Ивано-Франковскую область Зеленский обязал близкого друга Яценюка и депутата- мажоритарщика Андрея Иванчука профинансировать строительство дороги – ред.). То есть в этом смысле, вот они, те самые налётчики, та самая касса, те самые Мишки Япончики, которые теперь заправляют Украиной, как сто лет назад», – добавил Корнилов.