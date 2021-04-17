Мишустин «бесплатно» разработает налоговую систему для Белоруссии

17.04.2021, Москва, Елена Острякова

Тема единой налоговой системы России и Белоруссии стала главной в ходе визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Минск.

Как рассказал Александр Лукашенко, это делается по предложению его российского коллеги Владимира Путина, который в Сочи рекомендовал белорусскому президенту Мишустина.

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«Он мне говорит: слушай, он у нас профессор, а, может быть, академик, послушай, как он понимает ту систему, которую он выстрадал. Она нужна будет Белоруссии. Я только благодарен. Спрашиваю: бесплатно? Бесплатно. Мы готовы искренне и честно обсудить эти проблемы», – сказал Лукашенко.

«Наши системы, поскольку они взаимодействуют в постоянном режиме, есть товарооборот, должны быть интегрированы. Что такое интеграция в пользу нашего Союзного государства? Выгода, а ни в коем случае не какие-то поглощения. Мы так это и видим», – успокоил белорусских самостийников Мишустин.

Белорусский эксперт в области логистики Александр Синкевич считает, что визит Михаила Мишустина важен для налоговой политики.

«Первыми, конечно, почувствуют юридические лица, но и физические тоже почувствуют. По мере того, как будет реформироваться налоговая система, упростится взимание налогов, которые уплачивает любой гражданин: земельный налог, на недвижимость и зарплатные налоги. Они будут уплачиваться более прозрачно и просто», – сказал Синкевич.

Напомним, что в конце 2019 года Александр Лукашенко дважды отказался подписывать дорожные карты по интеграции двух государств, предусматривавшие, в том числе, введение общей налоговой системы. Сейчас, после того, как Москва помогла подавить Беломайдан, он обещает, что документы будут подписаны осенью.