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17.04.2021, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Дзен, Донбасс, Политика, Россия
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Мишустин додавил? – Лукашенко анонсировал судьбоносное решение


Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал принятие некоего важного решения.  Об этом он заявил сегодня на всебелорусском субботнике, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В ближайшее время, я принял решение, мы его сейчас формализуем, я озвучу. Это будет одно из принципиальных моих решений за четверть века президентства. Это будет очень серьезно. Поэтому, даже если меня не будет, по-народному говоря, «только через мой труп», у оппозиции ничего не получится. Я принял решение. Сейчас мне надо его формализовать. Это будет, скорее всего, декрет президента», – сказал Лукашенко.

Этот анонс, сделанный на следующий день после визита в Минск российского премьера Михаила Мишустина, заставил экспертов гадать, что готовит белорусский президент.

«Признание ДНР и ЛНР?  Ждём», – пишет в своем блоге депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский.

«Что это надумал Александр Лукашенко? Неужели Михаил Мишустин додавил? Самолет в Ростов? Что-то не верится. Да и как-то уже привыкли: пилим лобзиком хвост коту с бизнес-ланчем, перекурами и кофе-паузами. А тут что? Кот вырвался?  Итак, варианты: 1) отставка через декрет президента с гарантиями его семье 2) Москва дала гарантии и 3) резкое и безусловное объединение двух государств (через декрет?). Но и это бесполезно = Лукашенко подпишет, но не выполнит. Понятно, что Лукашенко пытается всех обмануть. Или все-таки собрал чемоданы?» – рассуждает политолог Андрей Суздальцев.

Его версию разделяет и либеральный публицист Кирилл Шулика.

«А вот и повесточка на 22 апреля. Интеграционные механизмы Путин озвучит в послании парламенту, а Лукашенко подтвердит. И подпишут все президенты во время байденовского климатического саммита, что, конечно, делается специально.


Дорожные карты согласованы Мишустиным. И если Лукашенко не кинет в последний момент, то у премьера будет самая весомая за время премьерства заявка на будущее», – считает Шулика.

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