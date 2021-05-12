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12.05.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Общество, Политика, Россия, Соотечественники
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Мишустин готов выдать гражданство РФ всем, считающим себя русскими

На 30% больше по сравнению с прошлым годом жителей стран СНГ получили российское гражданство...

На 30% больше по сравнению с прошлым годом жителей стран СНГ получили российское гражданство в 2020 году. Это 650 тыс. человек.

Об этом сегодня в Госдуме, отвечая на вопросы депутатов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы серьезно поработали внутри Союза (ЕАЭС – ред). Упростили процедуры рассмотрения заявления о гражданстве, собеседования на знание языка. Это особенно важно для жителей Казахстана, Украины и Беларуси. То, что касается программы репатриации, я поддерживаю все возможные меры для того, чтобы нам как можно быстрее и как можно активнее возвращать наших соотечественников», – сказал Мишустин.

Позже в финальном выступлении он вернулся к этой теме.

«Я с удовольствием выслушаю все предложения, которые есть, для того, чтобы мы предложили простой путь получения гражданства людям, говорящим на русском языке, считающим себя русскими, которых, если вы хотите, родили русские матери», – сказал Мишустин.

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