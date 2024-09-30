Мишустин искал способы вернуть релокантов

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Правительство России приложило много усилий, чтобы граждане, сбежавшие из России после начала СВО, продолжали работать на страну.

Об этом в интервью «Форбс» заявил декан экономического факультета МГУ Александр Аузан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что в 2022-м, да и в 2024-м – очень важно продолжение работы релокантов. Когда вы значительную часть человеческого капитала потеряли, нужно, чтобы они оттуда работали сюда. Мы слышим различные резкие заявления в Госдуме, но финансово-экономический блок правителсьтва прекрасно понимает, что этот человеческий капитал нужен стране. Я это знаю, я участвовал в этих разговорах, в том числе, и с представителями правительства. И позиция председателя правительства не очень отличалась. Он искал способы и ходы, чтобы продолжалась работа на страну ценных для страны людей», – сказал Аузан.

По его данным в 2022 году от 1,5 до 2 млн граждан сбежали из России. На сегодняшний момент «больше половины, ближе к двум третям, вернулись, а многие живут на две страны».