Мишустин: Мы готовились к признанию ЛДНР много месяцев – пора обострять ситуацию

Правительство РФ уже много месяцев ведет подготовку к возможному признанию ЛДНР.

Об этом сегодня, выступая на Совете безопасности РФ заявил премьер-министр Михаил Мишустин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я имею в виду, в первую очередь, импортозамещение и анализ всех рисков, с которыми мы можем столкнуться. Эти вопросы хорошо проработаны, нам понятны риски, связанные с ограничение импорта высоких технологий. Сформированы группы в министерствах по тому, каким образом реагировать, в том числе – Центральному банку. Нам очевидно, что ситуация будет деградировать, но потеря темпов для России невозможна.

Нам необходимо обострять ситуацию, идти в нее, поскольку только так мы сможем катализировать процессы, связанные с импортозамещением и выполнить национальные цели развития. Мы поддерживаем и сделаем все возможное, чтобы обеспечить экономическое развитие и благосостояние нашего народа», – сказал Мишустин.