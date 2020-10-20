Мишустин объявил, что сделает Россию самой привлекательной в мире страной для айтишников

20.10.2020, Москва, Елена Острякова

Налог на прибыль IT компаний в России будет снижен до 3% со следующего года, ставки страховых взносов – 7,6%.

Об этом сегодня заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на заседании Валдайского клуба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Такие преференции получит бизнес, 90% доходов которого сформировано от продажи программного обеспечения и услуг по его разработке и, конечно, внедрению, а так же российские производители электроники. Это сделает Россию одной из самых привлекательных в мире юрисдикций для развития отрасли информационных технологий», – сказал Мишустин.

Кроме того правительство РФ намерено выделить гранты IT-компаниям на 5 лет – предусмотрено более 40 млрд рублей.