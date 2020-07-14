14.07.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Конфликт, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Экономика
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Мишустин передал привет Лукашенко и намекнул на дисбалансы


Новый премьер-министр Белоруссии Роман Головченко нанес свой первый международный визит в Москву, где провел переговоры с российским коллегой Михаилом Мишустиным.

Об этом сообщает официальный сайт правительства РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень важно, что свой первый визит в качестве премьера вы начинаете с Российской Федерации. Мы видим в этом ещё одно важное подтверждение особого братского характера российско-белорусских отношений. Несмотря на коронавирус, мы находимся в постоянном диалоге с нашими белорусскими коллегами и партнёрами. Хочу попросить Вас передать тёплый привет и наилучшие пожелания уважаемому Александру Григорьевичу Лукашенко», – сказал Мишустин.

Он указал на то, что в текущем году российский экспорт в Белоруссию уменьшился на 31,9%, а белорусский экспорт в Россию – всего на 7%.

«Это означает, что в этих непростых условиях наши уважаемые белорусские партнёры успешно работают на российском рынке, что мы приветствуем», – иронично отметил российский премьер.

Головченко поблагодарил коллегу за оперативную организацию встречи и подчеркнул, что новый состав белорусского правительства «сохраняет нацеленность на достижение взаимовыгодных решений».


«Мы по товарообороту, по нашим расчётам, на 22% за истекший период снизились. Действительно, российский экспорт больше пострадал, чем белорусский, это связано в основном с углеводородной тематикой. Но, конечно, объективная причина этому – не ухудшение отношений между странами, не какие-то системные проблемы. Это внешнеэкономическая конъюнктура и ряд других кризисов», – заявил Головченко.

Премьерами были подписаны соглашения по сооружению Белорусской АЭС и сотрудничеству в нефтяной сфере.

По завершении переговоров Михаил Мишустин и Роман Головченко посетили Федеральную налоговую службу России. Напомним, РФ настаивает на унификации налогообложения в рамках Союзного государства, а Белоруссия под разными предлогами откладывает подписание соглашений.

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