Мишустин пригласил мужа Набиуллиной в правительство

04.11.2021 10:00 (Мск), Москва, Елена Острякова

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил вчера возглавить экспертный совет при правительстве Ярославу Кузьмину.

Кузьмин – официальный муж главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной. Минувшим летом его отставка с поста ректора Высшей школы экономики (ВШЭ) наделала много шума среди либералов. Они сомневались в том, что она была добровольной, и восприняли уход Кузьмина как очередные «гонения режима» на представителей «прогрессивной общественности».

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«Какие интересные шахматы сдержек и противовесов. С учетом того, что предложение сделал сам премьер Мишустин, а Кузьминов является мужем Эльвиры Набиуллиной, то, во-первых, это своеобразный камбэк Кузьминова в элиту России (у Экспертного совета огромный ресурс влияния на многие решения Правительства), а во-вторых, четкий сигнал об устойчивых позициях Набиуллиной во главе ЦБ (что особенно важно после её решения о повышении учетной ставки сразу на 0,75 процентных пунктов)», – прокомментировал в своем телеграм-канале назначение политолог Марат Баширов.

Его либеральный коллега Илья Гращенков считает, что Мишустин, пригласив Кузьмина, хочет создать противовес вице-премьеру Андрею Белоусову, стремящимся заставить крупный бизнес работать в интересах государства.

«ВШЭ хоть и стал немного менее либеральным, все же остается центром сосредоточения «умеренных» сил, которым противостоят национальные радикалы. По всей видимости, Кузьминов поможет Мишустину создать свой «мозговой центр», который будет уравновешивать чересчур активного первого вице-премьера Белоусова и его АСИ», – написал Гращенков.