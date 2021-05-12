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12.05.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Финансы, Экономика
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Мишустин раскрыл обществу «чемпионов», уводящих деньги за рубеж

Наибольшие объемы средств из страны выводит топливно-энергетический комплекс. Об этом сегодня в Госдуме заявил...

Наибольшие объемы средств из страны выводит топливно-энергетический комплекс.

Об этом сегодня в Госдуме заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

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«Что касается отраслей, на первом месте топливно-энергетический комплекс. Это примерно 27% всех дивидендов, роялти и процентов. На втором месте металлургия. На третьем месте банки. Это, примерно, если говорить об общем объёме. Потом ритейл, логистика и другие отрасли», – сказал Мишустин.

Примечательно, что ранее министерство финансов РФ отказалось предоставлять эту информацию Госдуме. Якобы расклад по отраслям является данными только для служебного пользования.

По информации премьер-министра, всего за 2019 год российские компании вывели за рубеж 4,3 трлн рублей в целом.

«Что это означает? Когда компания вывела туда средства, она должна по соглашению об избежании двойного налогообложения использовать их и вкладывать в экономику этой страны. Для этого даётся льгота. Она в этом смысле является кондуитной и выводит их дальше. Я по-русски скажу: прячет», – сказал Мишустин.

Напомним, Россия уже перезаключила договоры с Кипром и Люксембургом на более выгодных для себя условиях. Нидерланды изменять условия отказались, поэтому соглашение с этой страной было денонсировано. Ведутся переговоры со Швейцарией и Сингапуром.


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