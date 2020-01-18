«Мишустин спокойно дождется, когда у Лукашенко сдадут нервы»

18.01.2020, Москва, Елена Острякова

Белорусские политологи, убедившие себя в том, что Владимир Путин после 2024 года хочет стать главой союзного государства, и поэтому праздновавшие анонсированную в России конституционную реформу как «отмену аншлюса», проанализировав последние события в Кремле, вновь «напряглись».

Бежавший на Украину публицист Игорь Тышкевич полагает, что Россия «начала играть в долгую», и теперь вместо поглощения территорий займется «созданием полностью зависимого сателлита».

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«Ее задача реализовать сценарий, который она начинала в Украине в 2006-2007 , то есть, войти в ключевые сектора белорусской экономики, и если не контролировать ее, то иметь блокирующий пакет.

То есть, с одной стороны, зарабатывать деньги, с другой – влиять на местную политику и формировать лояльные себе элиты.

Украина до сих пор отхаркивается от вхождения Дерипаски в алюминиевую отрасль, от входа России в машиностроение и так далее. Часть российских активов осталась», – сказал Тышкевич в эфире своего youtube-канала.

Он сравнил смену на посту российского премьер-министра Дмитрия Медведева на Михаила Мишустина с ротацией российских послов в Минске.

«Напор вызывает протест, который позволяет мобилизоваться и защититься. Бабич (посол, которого отозвали по требованию президента Белоруссии Александра Лукашенко, – ред.) брал напором, Мезенцев (Дмитрий Мезенцев, новый посол РФ, – ред.) кажется мягким, но он более эффективный и опасный.

У Медведева был открытый конфликт с Лукашенко. Мишустин гораздо более разумный и циничный руководитель. Он технократ. Это значит – играть с ним в «нефть в обмен на поцелуи» будет гораздо тяжелее. Он будет сидеть и спокойно ждать предела ресурсной базы оппонента, когда у него сдадут нервы. Это реальная опасность», – сказал Тышкевич.

Экс-председатель Верховного совета Белоруссии Мечислав Гриб считает, что российские власти не собираются отказываться от идеи расширения своей страны и, соответственно, присоединения Белоруссии по сценарию, изложенному в Союзном договоре.

«Все изменения, которые запланировал Путин, не противоречат объединению двух государств, напротив – они будут приветствоваться», – сказал Гриб «Независимой газете».

При этом Белоруссия в этом процессе будет играть пассивную роль, считает белорусский оппозиционный политолог Александр Федута.

«Друзья мои, мы чужие на этом празднике жизни. Теперь уже совсем. Беларусь не участвует в этом сценарии, для нее роль не предусмотрена. Разве что в роли боксерской груши, на которой премьер, назначенный Путиным Владимиром Владимировичем, сможет отрабатывать удар. Как сам Путин Владимир Владимирович отрабатывал удар на Чечне. Нет, обстреливать нас не будут. Но бить будут больно. Экономически. И – самое главное. Теперь никому не пожалуешься на то, что Россия таким образом пытается лишить нас суверенитета», – написал Федута на портале UDF.