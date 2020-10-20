Мишустин восхищается Путиным, Королёвым и Джобсом

20.10.2020, Москва, Елена Острякова

Из всех исторических деятелей, достойных восхищения, премьер-министр РФ Михаил Мишустин выделил президента России Владимира Путина, конструктора Сергея Королева и американского предпринимателя Стива Джобса.

Об этом он заявил сегодня, выступая на заседании Валдайского клуба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Без сомнения, президент России Владимир Владимирович Путин вызывает восхищение. Скажу откровенно: столько лет нести ответственность за людей, за развитие страны, это вызывает восхищение, абсолютно искреннее», – сказал Мишустин.

Вторым он назвал конструктора Сергея Королева.

«Когда он создавал те технологии, которыми мы гордимся до сих пор, и заложил основу, и к сожалению, не был раскрыт. До своей смерти он не был известен в Советском Союзе как создатель этих технологий, но сделал он огромный задел.

И я горжусь тем, что дружу с его внуком, замечательным хирургом Андреем Королевым, который, кстати, в Германии работал. Сергей Павлович – это тот человек, на которого хочется быть похожим», – подчеркнул глава правительства.

Из мировых лидеров он назвал Стива Джобса.

«Мне с ним посчастливилось познакомиться, много-много лет назад, в начале девяностых, он очень мудрый человек. При создании технологий «Айфон» и «Макинтош» у него были самые замечательные фанты или шрифт. Интересно, что Стив научился этому, когда ходил за много километров от своего дома, чтобы перекусить в храм кришнаитов. Он по дороге записался на курсы каллиграфии. Он говорил о том, как важно любые навыки которые вы получали, использовать потом для достижения больших целей», – сказал Мишустин.