«Мисс Львов» лишили короны за объятия с Лепсом

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Новости Украины

Победительницу конкурса красоты «Мисс Львов-2018» Наталью Болюх лишили звания и запретили упоминать о ранее полученном титуле за поездку в Москву.

Сюжет об этом опубликовал львовский телеканал «NTA», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы получили десятки, сотни сообщений от вас, скриншотов, где вы пишете, насколько вы возмущены поступками этой девушки. Вы считаете ее недостойной, и то, что она позорит наш город и титул «Мисс Львов». Мы не только хотим исполнить вашу волю и волю общественности. Мы хотим сказать, что мы полностью разделяем ваши эмоции», – заявила президент социального проекта «Мисс Львов» Валерия Никифорец.

Как сообщается в сюжете, в 2019 году уроженка Борислава Львовской области Болюх отмечала свой день рождения в Москве в компании «пропутинского российского чиновника» Алика Назаряна. На шквал критики в своей адрес ещё тогда девушка оправдывалась, что не видит ничего плохо в своей поездке: «Украина одна. От Львова до Донецка. Мы все дружный народ».

Тем не менее, «свидомых» взбесило опубликованное в феврале 2022 года видео ужина Болюх с подругами в компании российского певца Григория Лепса.

«Поддерживающий путинский режим артист был на подпитии, рассказывал анекдоты, употреблял нецензурные слова, при этом обнимал и целовал Наталью», – говорится в сюжете.

Титул «Мисс Львов-2018» передали первой вице-мисс Наталье Оверчук. Болюх на решение на данный момент не отреагировала.