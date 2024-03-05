«Миссис Украина-2014» покидает Госдеп – вместе с печеньем

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд отправилась в отставку.

Об этом не сайте Госдепартамента сообщил ее шеф Энтони Блинкен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Дипломаты и студенты, изучающие внешнюю политику, будут изучать руководство Тории в Украине в ближайшие годы. Ее усилия были незаменимы для противостояния полномасштабному вторжению Путина в Украину, создания глобальной коалиции для обеспечения его стратегического провала и оказания помощи Украине в приближении того дня, когда она сможет твердо стоять на собственных ногах – в демократическом, экономическом и военном плане», – написал Блинкен.

При этом USNews отмечает, что Нуланд часто подвергалась критике «за свои ястребиные взгляды на Россию и ее действия на Украине».

Российский американист Малек Дудаков не согласен с оценкой, которую дал Нуланд Блинкен.

«За последние два года сложно вспомнить реальные успехи Нуланд на украинском поприще. Конфликт разворачивается не в пользу Киева. А Нуланд сама оказывалась в центре скандалов – например, когда весной 2022 года подтвердила наличие американских биолабораторий на Украине. Недавний визит Нуланд в Киев не особо повлиял на расклад в Киеве – с противостоянием Зеленского и его оппонентов, к которым теперь относится и Залужный», – написал Дудаков в своем тг-канале.

При этом он объясняет отставку Нуланд не ее некомпетентностью, а тем, что накануне выборов аппаратчики президента США Джо Байдена «бегут с тонущего корабля». Дудаков напоминает, что в отставку уже ушёл известный американский дипломат Джон Керри и многие его коллеги. Американист полагает, что эти отставки могут стать «черной меткой» для президента Украины Владимира Зеленского.

«Причину вам не скажут. Но она проста – провал антироссийского курса администрации Байдена. Русофобия, предложенная Викторией Нуланд в качестве основной внешнеполитической концепции США, камнем тянет демократов на дно. Чего уж там, не даёт от него оторваться», – подтвердила эту версию официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Политолог Марат Баширов полагает, что Нуланд отправили в отставку, потому что она мешает Москве и Вашингтону договариваться по Украине.

«Байдену надо убрать ястребов для демонстрации намерений. То, что мирный договор заключат в итоге – ясно. Непонятно когда. Это открытые источники бравурят, закрытые отражают плачевные перспективы для Киева. И чем дольше не будет договоренностей, тем больше потеряет Украина территории. Нуланд и британский Джонсон – являются раздражителями для Президента Путина. Отодвинуть Нуланд и лишить её доступа к информации о ходе переговоров – закономерно. Она тетка упертая, ей и Байден не указ», – пишет Баширов.

Сенатор РФ Сергей Цеков назвал отставку Нуланд хорошей новостью для Украины.

«Она была самой зловещей фигурой в той ситуации, которая развивалась на Украине, начиная с 2014 года. Переворот, который был в 2014-м, во многом организовывался и направлялся Нуланд. С этой точки зрения её уход, прежде всего, хорош для Украины. Появляется надежда, что кто-то будет курировать отношения с Украиной, не будучи ястребом и русоненавистником, которой являлась Нуланд», – сказал Цеков в интервью радиостанции «Говорит Москва».

С такой оценкой согласен телеведущий Артем Шейнин. Он называет Нуланд «Викой Печенькиной», намекая на ее похождения на Майдане, и указывает, что никто не сделал больше для организации братоубийственного конфликта на Украине.

«Впрочем, уход из Госдепа для Вики совсем не уход ‘в никуда’. Ведь никуда не денется тот же ‘Институт изучения войны’, функционирующий как ‘семейное предприятие’ семейки Каган-Нуланд. Да и русофобские таланты Вики уж точно не останутся невостребованными на фоне продолжающегося конфликта Запада с Россией. В общем, уверен – ещё услышим мы кваканье этой жабы», – отмечает Шейнин.

Украинский политик Александр Лазарев отмечает, что Нуланд уступит место Джону Бассу, бывшему послу США в Афганистане.

«История, несомненно, повторится и мы однозначно увидим «соросят» верхом на Боингах. Не знаю, оценят ли американцы жизнь Зеленского наравне с собакой. Хотя, судя по тому, как он мечется между Лондоном и Вашингтоном, овчарка гораздо преданней, а поэтому и ценнее», – пишет Лазарев.

Украинский политолог Кость Бондаренко вспоминает и другие детали биографии Басса. В 1999 году он продвигал идею создания независимого Косово. В 2009-2012 работал послом США в Грузии, когда с должности президента ушел Михаил Саакашвили. В 2012-2017 годах был послом в Турции, когда Реджеп Эрдоган подавил военный мятеж и рассорился с Вашингтоном.

«Любой, кто ознакомится с биографией Басса, воскликнет: «Да это же классический «чистильщик», задача которого – вовремя зачистить следы». Тревожно как-то будет видеть в кабинете Басса портрет Владимира Зеленского рядом с портретами Михеила Саакашвили и Ашрафа Гани…», – написал Бондаренко.

Лаконичнее всех прокомментировал американскую отставку публицист Сергей Мардан.

«Миссис Украина-2014 уходит на пенсию», – написал он.