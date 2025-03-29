Миссия (не) выполнима. Поможет ли внешнее управление ООН провести выборы на Украине?

Тем, кто держит руку на пульсе мирного процесса, совершенно очевидно, что вопреки бравурным заверениям оптимистов – сейчас этот процесс скорее мертв, чем жив. Просто всем участникам ( каждому по своим причинам) невыгодно объявлять об этом вслух. Отсюда и тенденция к закукливанию переговоров, превращению их в самовоспроизводящийся механизм при весьма скромных результатах.

При этом, энергетическое перемирие по факту приказало долго жить: Россия грозит выйти из него после украинских ударов по ГИС «Суджа», фактически уничтоживших станцию, а Генштаб ВСУ открещивается от содеянного. Российский мидовский переговорщик Григорий Карасин говорит об отсутствии заметного прогресса и допускает, что позитива по Украине в этом году вообще может не быть. Какое уж тут «перемирие к Пасхе»…

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Не очень оптимистичен и глава Госдепа США Марко Рубио: анонсированная встреча президентов Путина и Трампа также уходит за горизонт, уступая первенство техническим вопросам, в обсуждении которых увязли Москва, Вашингтон и Киев.

«Нам предстоит большая работа с обеими сторонами, особенно с Россией, с которой мы не общались годами», – добавил он.

Такое мы уже наблюдали однажды с минскими соглашениями, когда набравший бодрый темп переговорный поезд на одной из станций неожиданно встал и так там и стоял последующие восемь лет. Разница в том, что нынешний переговорный поезд не добрался даже до станции подписания каких-то бумажных соглашений, застряв на стадии протоколов о намерениях.

Как видим, прекращение огня приближается стремительным домкратом, и только у Трампа все хорошо. Во-первых, в Белом доме объявили о выходе на финишную прямую соглашения с Украиной по недрам, о котором я уже писал в одном из предыдущих текстов. А во-вторых, посланник Трампа Стив Уиткофф неожиданно заявил на днях, что выборам на Украине быть. И Зеленский якобы согласился на это.

На чем основан оптимизм Уиткоффа, мы при этом, так и не узнали до сих пор. Потому что сигналы, подаваемые киевской властью – как внутри Украины, так и вовне ее, никак не свидетельствуют о готовности Банковой к каким-либо выборам.

Интригу добавляет и свежее выступление президента РФ Владимира Путина, вновь ужесточившего риторику в отношении Украины и вернувшегося к теме нелегитимности киевских властей. Теперь уже не только одного лишь Зеленского, но и остальных его назначенцев.

Если бы этим Путин и ограничился, был бы лишь повод пожать плечами: ну, нелегитимные, а дальше то что? Однако Путин сумел удивить, впервые открыто предложив установить над Украиной внешнее управление под эгидой ООН. И даже ближайший исторический аналог подобрал. Причем, не такой уж и далекий: «как в Восточном Тиморе».

Для тех, кто не в курсе, краткая историческая справка. Восточная часть бывшего индонезийского острова Тимор десятилетиями вела кровопролитную партизанскую войну за сецессию от Джакарты. Пока, наконец, после падения в Индонезии проамериканской фашистской хунты генерала Сухарто в девяностых годах прошлого столетия не пошла с тиморскими повстанцами на мирные переговоры, итогом которых должен был стать референдум о независимости части острова.

При этом Индонезия всерьез рассчитывала сорвать этот референдум, используя в качестве инструментов террор своих спецслужб и армии, а также опираясь на поддержку проиндонезийской части тиморцев. В результате обеспечением плебисцита занялась введенная на острове временная администрация ООН.

Но вернемся к Украине. По словам Путина, «выходом» из сложившейся там патовой ситуации может стать введение в стране «внешнего управления под эгидой ООН».

«В рамках миротворческой деятельности ООН несколько раз уже было то, что называется внешним управлением, временной администрацией. Так было в Восточном Тиморе, по-моему, в 1999 году. Так было в некоторых частях бывшей Югославии, так было в Новой Гвинее. В общем, такая практика есть. И в принципе, конечно, можно было бы под эгидой ООН, с Соединенными Штатами, даже с европейскими странами, разумеется с нашими партнерами и друзьями, обсудить возможность введения в Украине временного управления для того, чтобы провести демократические выборы, чтобы привести к власти дееспособное и пользующееся доверием народа правительство, и потом уже с ним заключить мирный договор, подписывать легитимные документы, которые будут признаны во всём мире. Но это только один из вариантов. Я не говорю, что других не существует. Нет, они существуют. Но это один из вариантов. И такая практика в работе ООН имеется», – добавил российский лидер.

Почему эти его мысли вслух так важны? Прежде всего, потому, что перед нами заявка на приоткрытие крышки очередного «ящика Пандоры» в украинском сюжете. По сути, Путин признает невозможность, как России, так и Штатов, как-либо воздействовать извне на режим Зеленского, чтобы принудить его к некоей последовательности действий, продиктованных внешними интересантами замирения.

Путина ведь еще упомянул:

«Гражданские органы власти, они сегодня, на самом деле, в соответствии с Конституцией на Украине, не являются законными. Выборы-то не были проведены президентские. В условиях этой нелегитимности, фактической, неонацистские формирования получают дополнительное оружие и рекрутируют в свои ряды новых людей. Это может привести к тому, что фактическая власть окажется в их руках и они начнут фактически руководить страной. И как с ними вести переговоры?».

По сути, украинскую проблематику предлагается поднять на уровень ООН, передав в ведение более широкого круга акторов, чем «междусобойчик» московских и вашингтонских. Однако, насколько реалистичен такой сценарий? Давайте смотреть.

Теоретически идею Путина можно было бы реализовать в Совбезе ООН, если бы не тот факт, что сами украинские власти утверждения о своей «нелегитимности» из-за отсутствия выборов отвергают. И такой же позиции придерживается и стоящий за Украиной Евросоюз.

Позицию ЕС, опять же, теоретически, можно и не брать в расчет. Однако в формате ООН, раз уж речь о нем, игнорировать европейские столицы никак не получится. Британия и Франция являются постоянными членами Совбеза с таким же правом вето, как и у России. Не говоря уже о том, что в этом году как раз очередь непостоянного члена Совбеза – ФРГ – на председательство в Генассамблее ООН. А значит, тех, кто против, будет, как минимум, трое.

Да и в Вашингтоне, единожды подняв тему нелегитимности Зеленского и обозвав того, устами Трампа, «диктатором», больше эту тему особо не педалируют.

По планам США, выборы вообще должны быть завершающим этапом урегулирования – после прекращения огня и успешного завершения мирных переговоров с выходом на подписание мирного соглашения. Которое должны подписать уже новые, переизбранные руководители Украины.

Как в этот пошаговый план вписать внешнее управление от ООН – не совсем понятно. Тем более, что аналогия с Восточным Тимором хромает еще и в том аспекте, что там одним из акторов были сами тиморские повстанцы, не просто не возражавшие против внешней администрации ООН, но и поставившие свои подписи под документом, позвавшим в их страну администраторов ООН.

Наконец, есть и еще один момент. Не очень понятно, к кому вообще обращены предложения о введении на Украине временной администрации ООН и кто является адресатом таких посланий. В российском политическом вокабуляре уже давно стало общим местом утверждение о том, что Украина потеряла свою независимость, попав под внешнее управление со стороны неких «западных хозяев».

И что же – эти самые «хозяева» и «кукловоды» теперь должны согласиться на внешнее управление территорией, над которой они уже и так – согласно приведенной выше логике – установили свой внешний контроль? Получается что-то вроде «мясоедов за веганство». Вряд ли существующий внешний контур управления Украиной, если он и правда имеет место, согласится на умаление своего суверенитета над этой страной в пользу еще кого-то.

Внешняя тупиковость ситуации, на самом деле, имеет вполне логичное объяснение. И состоит оно в признании того, что Украина – отнюдь не купленное американцами вассальное государство, сколько бы денег Вашингтон ни дал Киеву за эти годы. Именно в этом кроется секрет удивительной неуязвимости Зеленского по отношению к окрикам из Белого дома.

На самом деле Украина если и протекторат, то совместный – американо-европейский. Прибегая к историческим аналогиям – примерно, как англо-египетский Судан эпохи колониального раздела Африки.

И еще большой вопрос, чья доля в этом протекторате сегодня весомее – Вашингтона или европейцев. Тем более, что американцы сами толкают Европу на то, чтобы взять в свои руки как можно больше рычагов финансового, политического и военного управления украинскими делами.

Неудивительно, что в итоге Зеленский все больше оглядывается на Лондон, Париж и Берлин, чем на Вашингтон.

Не говоря уже о Москве, у которой не осталось никаких механизмов, кроме чисто военного, чтобы принудить Украину хоть к чему-либо.

Резюмируя. Аналогия с Восточным Тимором или Косово – это, конечно, заманчиво. Однако в текущих условиях и имеющейся геополитической конфигурации реализовать через ООН какое-либо внешнее управление на Украине без согласия на это самого Киева и хотя бы части его внешних патронов – это утопия.

Ну, или, остается вариант попытаться превратить американо-британский протекторат над Украиной в американо-европейско-российский. То есть, как-то вписать РФ в число пайщиков ЗАО «Украина» с соответствующим дележом долей в активах. Идея, конечно, красивая и интересная во всех смыслах, только вряд ли осуществимая на ближнем горизонте. В этом году такое совершенно точно не произойдет. А значит – никакие выборы на Украине не приблизит.

Как не приблизит проведение выборов и вероятное подписание Украиной кабальной сделки по недрам с США. Откровенно говоря, совсем неочевидна связь между недрами и перемирием с прекращением огня. Чем эта сделка мешает той же Украине бить по российским нефтебазам и аэродромам? Правильно, ничем.

Точно так же, сделка Украины с США никак не мотивирует Россию на отказ от ударов по украинской энергетике. Логика примерно такая: ну, хорошо, вы отдали Штатам свои недра. А нам что с того? Почему это должно останавливать наше наступление? Если что и остановит российское наступление, так это отсутствие ресурсов наступать. А никак не закорючка, поставленная Зеленским на бумаге, присланной из США.

А выборы на Украине… Ключ к их проведению, к сожалению, лежит не в ООН, а в консенсусе внутри треугольника США-ЕС-Россия. Пока хоть один из углов этого треугольника будет саботировать процесс, с мертвой точки он не сдвинется.