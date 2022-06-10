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В своем отчете по Сербии за 2022 год Европарламент, помимо верховенства закона и нормализации отношений с Приштиной, включил в качестве обязательного требования как для страны-кандидата на вступление гармонизацию ее внешней политики.

В первую очередь это относится к санкциям против России – они названы в качестве ключевого элемента, который будет определять общий прогресс страны по вступлению в ЕС. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет Tanjug.

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Окончательный текст доклада по Сербии, подготовленный докладчиком Владимиром Бильчиком и включающий 40 компромиссных поправок, будет поставлен на голосование 14 июня в комитете по иностранным делам Европарламента, а финальное голосование ожидается на пленарном заседании Европарламента в июле.

Как отметил Бильчик, текст доклада по Сербии еще может быть изменен до пленарного голосования в июле. После принятия на уровне всего Европейского парламента отчет принял форму резолюции, которая не носит обязательного характера, но представляет собой политические ориентиры для Сербии на пути ее европейской интеграции.

«Сербские власти призваны по-настоящему провести необходимые реформы и вернуть страну на правильный путь европейской интеграции, тем самым осуществив европейские устремления Сербии», — говорится в тексте доклада.

Больше всего поправок коснулось той части доклада, где описаны отношения между Сербией и Россией. В ней отмечается, что Европарламент «сильно сожалеет» о том, что Сербия «все еще не соответствует санкциям ЕС после российского вторжения в Украину», а новоизбранные власти страны призываются к тому, чтобы «срочно согласовать» санкции против России и Белоруссии.

«Мы выступаем за то, чтобы дальнейшие главы переговоров открывались только тогда, когда Сербия примет необходимые меры в этом отношении, а также в области верховенства права», — говорится в одной из компромиссных поправок, представленных депутатом Виолой фон Крамон.

Европарламент также призывает Сербию «пересмотреть свое экономическое сотрудничество с Россией» и выражает обеспокоенность по поводу тесного сотрудничества Сербии с Китаем и Россией в военной и оборонной сферах.

Таким образом, европейские перспективы Белграда становятся еще более иллюзорными, так как любой представитель сербской власти, который согласится на введение рестрикций против Москвы, рискует в самый кратчайший период лишится народного доверия и поста. Так, согласно последним соцопросам, Россию поддерживает свыше 82% сербов – такой число опрошенных выступило против введения санкций в отношении дружественного государства.

При этом 44% жителей страны не хотят вступления ее в Евросоюз. Причиной тому стало беспрецедентное давление на Сербию со стороны западных государств, которые всеми силами стараются принудить его поддержать рестрикции в отношении России.

Если добавить сюда и требование признать независимость Косово, эта евромиссия становится невыполнимой.