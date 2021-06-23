Миссия невыполнима: «мирная деоккупация» Абхазии и Южной Осетии обречена на провал

23.06.2021, Тбилиси, Леван Лежава

Над столицей Грузии вновь полыхает пламя политических страстей, раздуваемых волнами телеканалов. На сей раз причиной очередного эмоционального всплеска грузинской общественности стало сообщение о том, что премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили распорядился создать государственную комиссию, которая до конца года должна будет разработать стратегию «по мирному разрешению конфликтов». Речь идет о бывших грузинских автономиях, а ныне независимых и суверенных государствах – Абхазии и Южной Осетии.

По словам Гарибашвили, руководить новой правительственной комиссией будет министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани. Глава грузинской дипломатии уже наобещал, что подход к вопросу будет комплексным, а в процесс, помимо государственных учреждений, будут также вовлечены представители гражданского общества, исследовательские и аналитические центры, неправительственные организации и граждане, пострадавшие от конфликтов.

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«Когда регион находится в ужасном положении и наша страна сталкивается с новыми и более сложными геополитическими вызовами, а гуманитарная ситуация в Абхазии и Цхинвальском регионе ухудшается, крайне важно, чтобы наша политика была инициативной и мы предпринимали еще более эффективные, конкретные шаги. Именно в новой стратегии деоккупации будут отражены все эти основные направления», – завил Залкалиани.

Вот здесь глава грузинской дипломатии просто лукавит. Трубя на весь мир о «тяжелой» гуманитарной ситуации в Абхазии и Южной Осетии и бросая камни в чужой – независимый и суверенный огород, не мешало бы ему самому оглянуться по сторонам и посмотреть, в каком бедственном положении пребывает население, проживающее в крупных городах Грузии – Тбилиси, Кутаиси, Рустави и Батуми.

То, что сегодня представители грузинской политической элиты с радостью принимают нищенскую подачку от разных евросоюзных гостей (речь идет о финансовой подпитке и вакцинах от COVID-19), лишнее тому доказательство. Разъяснить бы главе МИД, что линия «оккупации», «проблемы» с гумпомощью, «задержания граждан», которые незаконно пересекают государственную границу с Абхазией и Южной Осетией вообще не существовали до тех пор, пока сюда не сунули свои носы Соединенные Штаты Америки и созданный ими Североатлантический альянс.

Далее Залкалиани преподносит всему «цивилизованному миру» просто «гениальные» идеи.

«Это будут два параллельных направления: одно – конечно, деятельность в направлении деоккупации, а второе будет осуществляться с точки зрения взаимодействия с нашими гражданами, живущими по другую сторону линии оккупации. Как поделиться с ними теми преимуществами, которые у нас есть в условиях интеграции с ЕС. Это то, чего мы ожидаем от наших стратегических партнеров, и я думаю, что вместе с ними мы сможем перевести основные направления, отраженные в стратегии деоккупации, в практическое измерение», – говорит министр.

Давид Залкалиани.

Сегодня, разумеется, отказ от силовых методов решения проблем, воинственной риторики и переход к мирным инициативам – событие, конечно, положительное, но почему в данном случае мы не видим восторженных реакций на это «мирное коммюнике» со стороны простых граждан, проживающих в Абхазии и Южной Осетии?

Очевидно, в данном случае на первый план выходит фактор доверия, который, к сожалению, полностью себя исчерпал. После развала Советского Союза между Грузией, Абхазией и Южной Осетией произошли три кровопролитные войны, унесшие десятки тысяч жизней.

И сегодня жителям Абхазии и Южной Осетии слышны гулы артиллерийских канонад, в результате которых гибли и мирные граждане.

В заключении хотелось бы добавить, что сегодня в Тбилиси всем ясно, что вернуть военным путем бывшие автономии просто невозможно – «миссия невыполнима», разве что взглянуть правде в глаза и признаться в содеянном (речь идет о бывших правителях страны). Лишь после этого может последовать некая надежда и шанс на восстановление былых добрососедских взаимосвязей, а не тех бла-бла мотивов, которые прописаны под диктовку американских и евросоюзных чиновников.