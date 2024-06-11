Миссия (не)выполнима? В Берлине открылся очередной пафосный сходняк по восстановлению Украины

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В Берлине началась двухдневная конференция по послевоенному восстановлению Украины (Ukraine Recovery Conference — URC 2024). Для участия в ней из Киева прибыл лично украинский президент Владимир Зеленский. Вместе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем он и открыл мероприятие, заявленная, цель которого – «создание международных альянсов по экономической и социальной помощи стране, пострадавшей от вторжения РФ».

Конференция идет на фоне вышедшего на международный уровень внутриукраинского скандала с увольнением возглавлявшего правительственное агентство по восстановлению Мустафы Найема, которого в Берлин не пустил лично премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Ряд ведущих западных СМИ оперативно откликнулись на это публикациями, авторы которых утверждали, будто увольнение Найема в очередной раз подорвало доверие Запада к администрации Зеленского.

Накануне открытия конференции о необходимости всесторонней поддержки Украины, в том числе в невоенной сфере, заявила министр по вопросам экономического сотрудничества ФРГ Свенья Шульце. По ее словам, «даже во время войны речь идет о восстановлении», поскольку «людям нужна крыша над головой, им нужно электричество, здравоохранение, дети должны ходить в школу».

А бывший госсекретарь США времен президентства Трампа и экс-глава ЦРУ Майк Помпео призвал Европу увеличить поддержку Украины, прежде всего инвестируя в частный бизнес.

«США и Европа должны прибегнуть к мерам, аналогичным плану Маршалла после Второй мировой войны, и попытаться восстановить и укрепить Украину с помощью масштабных прямых иностранных инвестиций», написал Помпео в авторской колонке для немецкого издания Tagesspiegel.

Открывая конференцию Зеленский уже успел включить режим попрошайки, заявив, что Украина нуждается по меньшей мере в семи системах Patriot, чтобы в ближайшее время закрыть основные городские агломерации— Зеленский

«Это будет драйвером сохранения нормальной жизни в Украине», – уверяет украинский президент.

Среди первых анонсированных решений конференции – выделение правительством ФРГ и Еврокомиссией новых средств для восстановления Украины.

В частности, на киевские счета придут еще 30 млн евро для реализации проекта Немецкого общества по международному сотрудничеству (GIZ) на Украине.

Как сообщил МИД ФРГ, об этом будет официально объявлено уже сегодня. Общее финансирование проекта увеличится таким образом, до 75 млн евро.

Почему это анонсирует именно МИД, тоже понятно. Этот проект – часть инициированной этим немецким ведомством «платформы по стабилизации Украины» и направлен на конкретную поддержку государственных учреждений и гражданского общества в наиболее пострадавших регионах Незалежной.

В частности, в рамках проекта были оснащены украинские саперы, занимающиеся разминированием городов и сел страны.

А еще глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обещает уже в июле передатьУкраине €1,5 млрд доходов от замороженных в ЕС российских активов. Учитывая незалежные потребности, это сущая мелочь. Но все равно приятно.

В целом украинские комментаторы достаточно сдержанно оценивают профиты Киева от сегодняшнего мероприятия. Все понимают, что это временная полумера, паллиатив, не решающая украинские проблемы в корне. Устойчивое развитие возможно лишь на базе долговременного если не мира, то хотя бы прекращения огня, а на это официальный Киев пойти не готов.

В текущих же условиях проекты по восстановлению того, что уже завтра может снова быть разрушено под ударами дронов или ракет или стать ареной боевых действий – идеальная питательная среда для разнообразных коррупционных схем по «распилу» европейских денег между заинтересованными бизнесменами и чиновниками.