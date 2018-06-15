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15.06.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Вооруженные силы, Донбасс, Минский процесс, Миссия ОБСЕ, Общество, Статистика, Украина

Миссия ОБСЕ насчитала 846 тысяч нарушений режима прекращения огня на Донбассе


С сентября 2015 года СММ ОБСЕ зафиксировала 846,7 тыс. нарушений режима прекращения огня на Донбассе, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом рассказал первый заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг.

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“С момента, когда мы начали вести учет, с сентября 2015 года, мы на самом деле зарегистрировали 846 тыс. 649 нарушений режима прекращения огня. Было выпущено более 846 тыс. пуль, минометных мин или артиллерийских снарядов”, – сказал он.

Хуг подчеркнул, что минометные мины и артиллерийские снаряды во многих случаях были выпущены из вооружения, которое должно быть отведено.

Кроме того, по подсчетам Миссии ОБСЕ, уже в этом году на Донбассе в ходе обстрелов и от мин погибли 29 и получили ранения 109 гражданских лиц.

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