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30.05.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Вооруженные силы, Донбасс, Минский процесс, Миссия ОБСЕ, Общество, Статистика, Украина

Миссия ОБСЕ: с начала года на Донбассе от обстрелов и мин погибло 107 гражданских


На специальном заседании Совета безопасности ООН глава СММ ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан заявил, что с начала 2018 года на Донбассе наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали более 100 тыс. нарушений режима прекращения огня и 107 смертей мирных жителей, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

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«С января текущего года СММ ОБСЕ зафиксировала более 100 тыс. нарушений прекращения огня после недолгой паузы в боевых действиях, после чего они возобновились», — сказал он.

Он отметил, что СММ фиксируют обстрелы объектов гражданской инфраструктуры и гибель мирных жителей.

«С начала года миссия подтвердила гибель 107 мирных жителей, большинство из них погибло в результате артобстрела либо подорвалось на минах или самодельных взрывных устройствах. Большинство случаев произошло в апреле-мае», — проинформировал Апакан.

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