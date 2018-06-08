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08.06.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Вооруженные силы, Донбасс, Миссия ОБСЕ, Общество, Происшествия, Украина

Миссия ОБСЕ: в мае от обстрелов на Донбассе погибло 11 и ранено 32 мирных жителя


На Донбассе в мае в результате обстрелов погибли 11 мирных жителей, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом в ходе брифинга сообщил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, сообщает пресс-служба миссии в Тwitter.

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«Ухудшение ситуации с безопасностью в мае привело к 43 подтвержденных жертв среди гражданского населения — 11 погибших и 32 раненых», — сообщил он.

Отметим, Хуг до 9 июня 2018 года будет находиться с визитом на востоке Украины. Напомним, ранее сообщалось, что в районе проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 7 июня 2018 года, ранения получили четверо украинских военных.

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