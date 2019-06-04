04.06.2019, Москва, Олег Кравцов
 
Балканы, Косово, Политика, Россия, Сербия
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Миссия ООН дистанцируется от беспредела косовских силовиков

Недавняя атака спецназа Косово на северные районы края, населенные сербами, не получила поддержки в ООН.

Об этом пишет «Коммерсант», отмечая, что в конце минувшей недели миссия ООН в Косово заявила, что применение силы косовским спецназом 28 мая было «чрезмерным и неоправданным», а полиция Косово «не предоставила конкретных доказательств» в пользу своей версии происшедшего.

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«Этим заявлением, пусть даже и несколько запоздалым, миссия ООН как бы дистанцируется от акции косовской полиции, давая понять, что она не имеет к этому никакого отношения. Это важно в преддверии заседания Совбеза ООН. Впрочем, с учетом различных подходов ключевых членов Совбеза ожидать от заседания какого-то существенного результата вряд ли стоит», – сказал изданию глава белградского Центра внешней политики Драган Джуканович.

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