Митинг беглых либералов в центре Тбилиси. Чему стоит поучиться у врагов

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Новости Украины

Бежавшие за границу либералы-предатели провели в минувшее воскресенье в ряде стран акции возле посольств России, отрабатывая методичку спецслужб Запада по критике Кремля за спецоперацию по спасению русских Украины.

Корреспондент «ПолитНавигатора» побывал на одном из таких митингов, который проходил в Тбилиси возле парламента под выдуманным либералами бело-синим флагом – так они представляют себе новую символику «поверженной России». Под этим полотнищем, как и в «святые девяностые», страна должна вернуться под западное колониальное управление.

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Интересно, что бело-синее знамя активно используется и сформированным на Украине в пиар-целях т.н. легионом «Свобода России» – подразделении ВСУ, куда записываются бежавшие из РФ «борцы с путинским режимом» – вроде подозреваемого на родине в коррупции экс-топ-менеджера «Газпромбанка».

Интересная связь между митингующими «голубями мира» и предателями с оружием в руках, воюющими на стороне нацистов из «Азова» и «Айдара»! Хитровато как-то получается у нежно улыбающихся милых людей.

Митингующие призывают «остановить войну, деокупировать Украину, Грузию, Приднестровье…», то есть, везде и во всем в этих конфликтах по их мнению виновата исключительно Россия и Путин – никакой ответственности не несут противоположные стороны. И непонятно, какую именно роль Путин сыграл в конфликтах начала 90-тых в Грузии или Молдове…

«Мы та Россия, которая хочет свободу своему государству и другим народам» – заявляли митингующие.

Держа в руки флаг российского легиона, воюющего против ВС РФ, скорее, они дали понять, что намерены «освободить Россию» вместе с ВСУ, НАТО и современными власовцами! Смеем напомнить, что в годы ВОВ точно также выступали за «освобождение» России от «кровавой большевистской диктатуры» такие же «свободолюбивые» мигранты, также прячась за спиной вражеских к России правительств!

Либеральная молодежь, мечтающая о «свободной», «цивилизованной», либеральной России, подкаблучнице Запада, провела акцию «Анти-Россия» – другой оценки невозможно дать действу, совершенному на довольно хорошем уровне.

Кстати, к сожалению, подобные по масштабу акции в поддержку действий России или же, на худой конец, в поддержку добрососедства между Грузией и РФ, не проводились ни разу за последние годы, хотя в Грузии действуют разные НПО, поддержанные со стороны Москвы. Но никто даже не пытался что-нибудь путное организовать с целью консолидации здоровых сил, призванных продвигать общие грузино-российские интересы!

К примеру, у нас функционирует добровольное общественное объединение «Координационный совет организаций российских соотечественников в Грузии» (КСОРСГ). КСОРГС имеет весьма интимные долголетние отношения с Секцией интересов РФ в Грузии (до разрыва дипломатических отношений – с посольством РФ) и является чуть не единственной признанной НПО со стороны Секции.

Однако парадокс: в марте этого года в СМИ появилось странное заявление руководителя КСОРГС Свентицкого, практически осуждающее СВО РФ. Вот как повел себя главный «соотечественник» и друг Секции!

А оппоненты России действуют куда эффективнее. Как только в Тбилиси появляется достаточное число сбежавших из РФ недовольных, так сразу чувствуется некая координирующая сила, информационная да и организационная поддержка антироссийских активностей.

С рупором в руках руководящий митингом Владимир Дубровский в интервью с «ПолитНавигатору» рассказал о совсем недавно созданном объединении «Россияне в Сакартвело» («Россияне в Грузии») со своим телеграм-каналом и инстаграм-аккаунтом. Именно это оперативно созданная НПО за считанные дни организовала на митинг до 200 человек, множество транспарантов, флагов и, надо признаться, выполнила миссию на отлично! Ничего не скажешь. Хвала и респект! Вот с кого надо брать пример такому объединению, как КСОРСГ, годами обласканному со стороны официальных структур России.

А активисты «Россияне в Сакартвело», довольно комфортно чувствующие себя в новой обстановке за хребтом солнечного Кавказа, обещают работать дальше. Увы, в интересах врагов своей Родины.