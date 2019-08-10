Митинг майданщиков в Москве начался с конфуза

10.08.2019, Москва, Михаил Рябов

Сегодняшний митинг майданщиков на проспекте Сахарова в Москве начался с конфуза – организаторы около получаса не могли включить радиомикрофоны, утверждая, что их работа глушится полицией.

Ведущие со сцены призвали собравшуюся толпу скандировать: «Не глушить сигнал!» «Россия без Путина!», «Россия будет свободной!», Микрофон будет работать!» и т.п.

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По данным либералов, сейчас на Сахарова собралось более 7 тысяч человек, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Напомним, что на прошлых выходных либералы утверждали, что оппозиционные митинги в Москве были сорваны ливнем, вызванным при помощи специального порошка, который распыляли власти с вертолетов.