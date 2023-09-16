Митинг на Майдане: Главарей «Азова» обменяли, а рядовых судят в России!

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В Киеве на Майдане группа поддержки террористов «Азова» устроили митинг, утверждая, что власти Украины игнорируют судьбу оказавшихся в России боевиков.

«По информации Зеленского, они были эвакуированными, а по их собственной информации, они оказались в Ростове, и сейчас над ними проходит суд. Власть этого не замечает. Только лидеров, которые были в Турции, обменяли», – рассказал киевский журналист Михаил Волгин, опубликовавший запись митинга.

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Как передаёт корреспондент «ПолитНавигатора», собравшиеся на площади скандировали: «Свободу защитникам Мариуполя», «Почему молчат лидеры мнений? Где блогеры?!».

Но самой интересной кричалкой стала: «Почему на акции так мало людей?!».

И действительно, активистов собралось немного, десятка три – как оказалось, к «азовцам» равнодушно не только государство, но и общество.