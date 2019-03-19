Митинг Порошенко на Западной Украине обернулся дракой

19.03.2019, Ивано-Франковск, Владимир Гладков

В Ивано-Франковске во время митинга президента Украины Петра Порошенко завязалась драка между боевиками «Нацкорпуса» и правоохранителями.

Около сотни украинских националистов с баннером с требованием наказать фигурантов коррупционного скандала вокруг закупок для украинской армии попытались прорваться к месту проведения митинга.

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Однако правоохранители и охранявшие Порошенко “спортсмены” в штатском встали кордоном и не пропустили радикалов.

Националистам это не понравилось, и они попытались прорваться, в результате чего возникла потасовка, в ход пошли кулаки и газовые баллончики.

Боевиков «Нацкорпуса» в итоге оттеснили, они были вынуждены больше часа стоять на задворках, так и не добравшись до площади.

Один из лидеров националистов Святослав «Серый» пообещал отомстить всем «титушкам Порошенко».

«Поверьте мне, что все те люди, которые были по ту сторону, понесут ответственность. Мы будем давить на правоохранительные органы, чтобы они занимались этими делами, по факту открывали производства, изучали, кто эти люди, и зачем они сюда приехали провоцировать.

Потому что этот человек, который сейчас выступает, вместо того, чтобы занять позицию и посадить виновных, его местные плебеи собирают этих молодых чувачков и пытаются натравить их на нас.

Вы, малолетние мрази, которые там стоят, поверьте мне, мы будем вас забирать с собой, все до одного. И, поверьте мне, это наша абсолютно не последняя встреча. Не только Ивано-Франковск. В следующий раз, даже при точно таком же раскладе, молитесь, чтобы между нами не было кордона из полиции, и тогда мы поговорим как мужчины», – распинался побитый националист под доносящуюся издалека речь Порошенко.