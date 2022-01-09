Митинг солидарности с казахскими бунтовщиками в Киеве: «Скажи Путину нет!»

Новости Украины

Сегодня в центре Киева прошла акция «Скажи Путину нет!», организованная близким к Петру Порошенко «Движением сопротивления капитуляции», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На Михайловской площади собралось несколько сотен человек, которые держали огромный флаг Украины. Одни из участников акции нарисовал на лежащем на земле полотне слоган «Say NO to Putin». Другие участники акции держали плакаты с такими же лозунгами, а также с надписями «Free Kazakhstan», «Украинцы будут сопротивляться», «Putin Mass Murderer (Путин массовый убийца)», флаги Украины, Азербайджана и Казахстана.

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Перед собравшимися выступили ораторы, в основном из Украины, которые говорили о недопустимости уступок в отношении Донбасса, а также о событиях в Казахстане, который, по их мнению, так же, как и Украина стал «объектом российский агрессии».

Самым содержательным было выступление оппозиционной журналистки из Казахстана Жанары Ахметовой, которая обвинила в массовых беспорядках в своей стране… Россию. Очевидно, казахским майданщикам не остаётся ничего иного, после того как их сценарий поломал ввод войск ОДКБ.

«Когда было начало этих митингов, мы, журналисты, которые напрямую причастны к организации всех этих событий, не понимали, откуда выходят эти колонны, эти люди, кто их организовывает по какому принципу. Было понятно, что какие-то третьи силы пытаются инспирировать на территории Казахстана какие-то события. Но было совершенно не понятно, кто и с какой целью. Изначально думали, это борьба кланов, потом ситуация менялась. У меня было предположение, что это захват власти – господин Токаев попытался присвоить себе полномочия Назарбаева, усилить свою власть, произошел дворцовый переворот. С вводом войск ОДКБ стало совершенно очевидно – произошла оккупация Казахстана, и это был заранее спланированный ход, это делалось в Кремле. Начиная от цены на газ и заканчивая всеми теми событиями, которые случились, мы понимаем, что это был план Путина, который был осуществлен при помощи измены предательства наших лидеров, Назарбаева и Токаева», – сказала Жанара Ахметова.

Журналистка также заявила, что происшедшее в Казахстане страшнее происшедшего на Украине в 2014 году, поскольку Киев утратил контроль лишь над частью территории.

«Украина – страна, которая имеет независимую власть, независимые СМИ, независимый парламент. В нашей стране предатели сдали не просто часть территории, они сдали весь Казахстан на откуп бандитам из Кремля», – сказала она.

Ахметова посчитала, что в ее страну зашло более 2,5 тысяч российских солдат. «Плюс еще солдат из стран ОДКБ, которые мы теперь по праву будем называть странами-оккупантами», – сказала пропагандистка.

Она заявила, что в ходе столкновений в Алма-Ате было много убитых, с площадей и улиц до сих пор не убраны трупы, а мертвых и раненных вывозили в одних грузовиках. Она обвинила в убийствах российских военных (хотя их участие в противостоянии с погромщиками ничем не подтверждено, но для собравшейся публики было достаточно голословных обвинений в адрес Кремля).

Она призвала осудить применение насилия в отношении протестующих и «остановить оккупацию».

«Если мы проиграли Казахстан всего за шесть дней, то что можно сделать с Украиной, Литвой, Молдовой? Мы уже точно понимаем, что штыки Путина нацелены туда. Завтра демократии будут проигрывать по всему миру», – заявила пропагандистка.

На митинге выступили также участники АТО и глава меджлиса Рефат Чубаров. Он заявил о недопустимости проведения переговоров Запада и РФ без участия Украины, а также о том, что целью переговоров может быть только восстановление территориальной целостности Украины, включая претензии на Крым.

Потом все пошли к зданию МИД Украины, которое расположено рядом, и сфотографировались на его фоне с плакатами и баннерами.

Такие же акции прошли в некоторых других городах Украины, а также в Мадриде, Торонто и Лондоне.