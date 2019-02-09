09.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Арест националистов из С14 – не единственный скандальный эпизод сегодняшнего предвыборного митинга Юлии Тимошенко в Киеве.

Работающий на оппонентов «газовой принцессы» киевский блогер-майданщик Александр Барабошко зафиксировал «изнанку» сегодняшнего мероприятия – украинская политика остаётся лживой – как в исполнении Тимошенко, так и её оппонента Петра Порошенко.

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Барабошко зафиксировал, что значительная часть массовки на митинге Тимошенко была пенсионерами – обычно пожилые люди нанимаются за деньги для создания картинки перед телекамерами, нужной для показа заказных сюжетов по ТВ.

Митинг Тимошенко оказался малочисленным, если снимать с не выгодного организаторам ракурса.

«Так выглядит сверху неистовая поддержка Юлии Тимошенко, митинг её рекламировался везде, начало через несколько минут. Без проплаченных и согнанных, которые отмечаются в списках, Юля разговаривала бы со своими операторами и прохожими зеваками», – описал Барабошко.

Также ему повстречалась депутат Киевсовета Алла Шлапак, которая пришла контролировать массовку на площади.

«Госпожа Алла славится организаторскими способностями еще со времен Черновецкого. Секты, бабушки, раздачи продуктовых наборов, подкупы. Ныне работает в Тимошенко по профильной специальности. Юлия Владимировна пообещала за это 221 округ (Печерск) для мажоритарки от БЮТ», – отметил Барабошко.

А экс-боевик АТО Андрей Дзындзя обратил внимание на кадр с митинга – для выступления Юлии Тимошенко в комфорте на сцену установили обогреватели воздуха, в то время как массовка пенсионеров мерзла на морозе.